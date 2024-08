Taremi entusiasta: “Quante stelle all’Inter! Sono qui…”

Taremi ha fatto il suo esordio dal primo minuto con la maglia nerazzurra. L’attaccante iraniano è uno dei nuovi acquisti per la squadra di Simone Inzaghi e sarà uno dei cinque attaccanti insieme a Lautaro, Thuram, Arnautovic e Correa. Un giocatore dalle caratteristiche uniche che magari non sarà appariscente, ma sicuramente utilissime al gioco di Inzaghi. Intanto, lo stesso attaccante, ha parlato del suo arrivo in nerazzurro.

Taremi felice all’Inter: “Qui tante stelle in avanti. Sono qui per dare il mio contributo

Taremi, sabato sera, nella partita vinta contro il Lecce, è stato grande protagonista, grazie ad un’ottima prova, ma anche grazie all’assist che ha permesso a Matteo Darmian di aprire le danze. Intanto, lo stesso giocatore, intervistato da Sky Sport, ha parlato del suo arrivo in nerazzurro e dei suoi obiettivi per questa stagione.

Ecco le parole di Taremi: “Non è certo facile giocare in un grande club come l’Inter, io devo fare il massimo ogni giorno per aiutare e dare un mio contributo alla squadra. Non importa chi gioca, qui all’Inter ci sono grandi stelle, da Lautaro Martinez, Thuram, Arnautovic e Correa. Abbiamo un grande parco attaccanti e io sono qui per dare il mio contributo”.

Situazione attacco: i nerazzurri potrebbero rimanere così fino a gennaio

Se l’attaccante iraniano rappresenta una delle sicure certezze insieme a Lautaro e Thuram, lo stesso non si può dire per Joaquin Correa e Marko Arnautovic. Per tutta la sessione di mercato i due attaccanti sono stati considerati in uscita. Ma in viale della Liberazione non è mai arrivata un’offerta concreta. Solo sondaggi che, poi, non sono proseguiti in qualcosa di concreto. Per questo, Simone Inzaghi, rimarrà con loro due in rosa, quantomeno fino a gennaio. Lì, si capirà di più se davvero ci potranno essere degli altri interessi o meno. A quel punto, si capirà anche se i nerazzurri faranno un’eventuale entrata per completare il reparto con una quinta punta. Ma sono discorsi del tutto prematuri. Adesso, con l’acquisto di Palacios, è tempo di concentrarsi solamente sul campo.