Agresti: “Frattesi esterno? Ecco cosa ne penso”

Agresti ha parlato ancora della Nazionale italiana, ma anche di un giocatore che si è messo parecchio in mostra in queste ultime uscite, ovvero Davide Frattesi. Il centrocampista romano è il capocannoniere della gestione Spalletti e, di recente, si è anche ipotizzato di schierarlo come esterno a tutta fascia, per far spazio anche agli altri giocatori di centrocampo, in modo tale da poterli fare giocare tutti insieme.

Agresti: “Frattesi esterno? Lo può fare, ma non credo debba farlo”

Agresti, dunque, ha parlato a Radio Sportiva della situazione riguardante Davide Frattesi e l’ipotesi di vederlo come quinto di centrocampo a destra. Il giornalista ha voluto esprimere la propria opinione.

Ecco le parole di Stefano Agresti: “Frattesi come quinto di destra? Ha le caratteristiche per farlo, ma chiaro che deve farlo con le sue caratteristiche. Ha le qualità per farlo, ma credo che non lo possa e non lo debba fare, soprattutto con continuità. Modificare le caratteristiche di Frattesi ai fini del club, al punto da cambiargli di ruolo, credo che quello sia sbagliato. Frattesi in quella posizione è uno dei due-tre migliori calciatori del nostro campionato. I migliori sono lui, Barella, Tonali, Ricci. Metterlo sulla fascia con continuità sarebbe sbagliato”.

Frattesi chiede spazio dopo la Nazionale: Inzaghi può accontentarlo

Davide Frattesi si è messo in mostra con due gol in questa pausa per le nazionali, ma soprattutto con delle prestazioni parecchio convincenti. Il centrocampista nerazzurra ha voluto mandare un messaggio a Simone Inzaghi e adesso chiede spazio in vista della ripresa della stagione. Il tecnico nerazzurro è pronto ad accontentarlo e in vista della partita di campionato contro il Monza potrebbe impiegarlo dal primo minuto per tenere ben caldi contro Manchester City e Milan, Barella e Mkhitaryan. Insomma, un’occasione per dimostrare il proprio valore e di poter essere importante anche con una continuità maggiore.