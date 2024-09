Pruzzo: “Frattesi? Situazione paradossale, ma i risultati…”

Pruzzo, ex bomber della Roma, è tornato a parlare della Nazionale italiana e di un suo giocatore come Davide Frattesi. Il centrocampista, infatti, nella gestione di Luciano Spalletti, è il giocatore con più gol. Ma in nerazzurro non riesce a trovare lo stesso spazio che ha trovato in maglia azzurra. E proprio di questo, l’ex attaccante della Roma, ha parlato esponendo il proprio punto di vista.

Pruzzo su Frattesi: “Situazione paradossale, ma è costretto ad accettare la situazione”

Pruzzo, dunque, si aggiunge al coro di opinioni che in questi giorni hanno riguardato la gestione di Davide Frattesi da parte dell’Inter rispetto a quanto fatto da Luciano Spalletti. Ma l’ex attaccante della Roma ha un punto di vista leggermente differente rispetto a tante opinioni che si sono sentite.

Ecco le parole di Pruzzo a Radio Radio: “I risultati della squadra sono oltre le aspettative e lui gioco-forza è costretto ad accettare una situazione che è paradossale. Poi lo vedi giocare in nazionale e lo vedi giocare bene, sembra avere una condizione ottimale. Evidentemente si allena benissimo, non so per quanto può durare questa situazione. Ma le cose per adesso stanno andando oltre le più rosee aspettative: perché non giocare in campionato e avere questo rendimento così positivo in nazionale è veramente difficile da vedere”.

Frattesi protagonista con l’Italia: adesso vuole prendersi l’Inter

Frattesi, come abbiamo avuto modo di vedere, è stato il grande protagonista di queste ultime partite giocate dalla Nazionale italiana. Il centrocampista nerazzurro è stato autore di due gol, uno contro la Francia e l’altro contro Israele. Simone Inzaghi ha osservato e gongola per lo stato di forma del suo giocatore che, anche in maglia nerazzurra, ha sempre garantito degli standard molto elevati. Adesso, il ragazzo, vuole maggiore continuità e la soluzione potrebbe cambiare presto, visto che dovrebbe partire dal primo minuto nella prossima partita di campionato contro il Monza.