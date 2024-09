Agresti: “Frattesi deve giocare. Per Inzaghi…”

Agresti torna a parlare dell’Inter e lo fa concentrandosi su un singolo nerazzurro. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha nuovamente affrontato il discorso relativo a Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo, in Nazionale, ha dimostrato di avere un grande potenziale, ma all’Inter non riesce a trovare lo stesso spazio, pur facendo spesso molto bene. Ed è proprio di questo che ha parlato Agresti.

Agresti: “Frattesi non può rivivere una stagione all’Inter come quella passata”

Agresti, dunque, ha voluto dare la sua opzione su Frattesi e sul impiego in maglia nerazzurra che non è, a suo modo di vedere, all’altezza del valore del giocatore.

Ecco le parole di Stefano Agresti: “Frattesi. Anche stavolta è stato il migliore. Il suo rendimento in Nazionale è impressionante: in ventuno partite ha segnato sette gol, una media da attaccante e ogni volta da uno straordinario contributo di dinamismo, concretezza e pericolosità. Diventa difficile immaginare che nell’Inter possa rivivere una stagione come quella passata, nella quale ha giocato pochissimo: in campionato appena sei partite da titolare, ma la metà di queste a scudetto già conquistato e soltanto 935 minuti (276 a obiettivo raggiunto).

Ancora il giornalista: “Inzaghi ha un centrocampo avanti con l’età, ma Frattesi non gioca”

Il giornalista, poi, ha rincarato la dose mandando un messaggio anche a Simone Inzaghi: “Eppure, in quegli spezzoni di gara, ha realizzato sei gol ed è stato spesso prezioso. E’ vero che Inzaghi ha un centrocampo forte e completo, ma in alcune componenti decisamente avanti con gli anni. Mkhitaryan – per esempio – è un campione, però corre verso i 36 anni. Frattesi non deve necessariamente diventare un titolare inamovibile, ma non può nemmeno continuare a giocare spezzoni di partita. Com’è successo nello scorso campionato e come sta accadendo anche in questo torneo, in cui è stato impiegato 53 minuti in tre partite, in media nemmeno 20 minuti a incontro (contro l’Atalanta al 79′ quando il risultato era già sul 4-0).