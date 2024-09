Gonsens: “Inter? Campioni che volevano solo vincere”

Gosens è tornato in Italia e lo ha fatto subito da protagonista. Nell’ultimo turno di campionato, infatti, a poche ore dal suo arrivo alla Fiorentina, ha permesso alla squadra Viola di pareggiare. Un arrivo a sorpresa per certi versi, ma che sicuramente farà bene al nostro campionato. Il tedesco, ha parlato delle sue precedenti esperienze e ha detto anche del suo periodo in maglia nerazzurra.

Gosens: “L’Inter mi ha permesso di giocare a San Siro. Hanno una mentalità vincente”

Gosens, dunque, ha iniziato a ricordare il suo passato più o meno recente, mandando parole al miele all’ambiente nerazzurro. L’esterno tedesco, a causa di tanti fattori, non è riuscito a dimostrare quanto fatto vedere all’Atalanta, ma sicuramente ha lasciato un bel ricordo a Milano.

Ecco le parole di Gosens: “Pur essendo tedesco ed essendo a Berlino, in Germania non ci siamo sentiti a casa come in Italia. Sono grato che la Fiorentina mi ha dato l’opportunità di farmi vedere di nuovo. La parte migliore della mia carriera è stata in Italia, l’Atalanta mi ha fatto diventare importante, poi ho avuto la fortuna di giocare a San Siro con l’Inter e vincere trofei. Voglio portare la mentalità vincente, per me abbiamo una squadra molto forte e spero di dare una mano”.

Ancora il tedesco: “All’Inter tutti campioni che volevano solo vincere”

Gosens, poi, ha continuato: “Lì giocavamo da due-tre anni assieme, c’erano automatismi e tutto girava dalla nostra parte. Se la squadra si esprime bene un giocatore farà sempre meglio, ma onestamente non sono cambiato tanto. Sono pure un po’ cresciuto: anche non giocando quanto volevo, l’esperienza all’Inter mi ha comunque aiutato tanto. Nella mentalità vincente, tutti i campioni che c’erano volevano solo vincere. E pure a Berlino, vivendo certe difficoltà. Io direi che rispetto a quando giocavo all’Atalanta sono cresciuto, sia in forma fisica che mentalmente. Ci sono i presupposti per essere il giocatore che sono sempre stato”.