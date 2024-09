Monza-Inter, turn-over totale? Inzaghi ne cambia tanti

Monza-Inter è il prossimo turno di campionato per la squadra nerazzurra. Dopo la vittoria meravigliosa per gioco, gol e intensità ottenuta contro l’Atalanta, la squadra lombarda è il prossimo ostacolo. I nerazzurri, soprattutto in vista dei due successivi impegni contro il Manchester City e Milan, potrebbero cambiare molto le carte in tavola. Inzaghi, infatti, sta pensando ad una vera e propria rivoluzione.

Monza-Inter, Inzaghi fa una rivoluzione: quanti cambi in vista!

Monza prossimo ostacolo per l’Inter in vista della prossima giornata di campionato. Ma l’esordio in Champions League ed il derby contro il Milan, non fanno dormire sonni tranquilli a Simone Inzaghi che potrebbe cambiare davvero molto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in porta potrebbe esserci l’esordio per Josep Martinez. In difesa, potrebbero giocare Bisseck, de Vrij e Carlos Augusto. In mezzo, Dumfries potrebbe fare l’esordio dal primo minuto, con Frattesi, Asllani, Zielinski – anche lui all’esordio – e Dimarco. In avanti, quasi sicuramente giocherà Taremi, mentre al suo fianco potrebbe avere un’opportunità dal primo minuto di gioco Marko Arnautovic.

Inter valuta tanti aspetti: tanti giocatori non in perfette condizioni

E’ vero che ad Appiano Gentile sono rimasti tanti big come Sommer, Pavard, Acerbi, Carlos Augusto, Barella, Bisseck, de Vrij, Mkhitaryan. Ma è anche vero che Simone Inzaghi è preoccupato per quanto riguarda le non perfette condizioni di alcuni elementi della rosa come Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez, tutti e tre convocati dalle rispettive nazionali. Per questo, il tecnico nerazzurro, pensa ad un ampio turn-over, in modo da dare a tutti gli elementi la possibilità di recuperare al meglio per impegni parecchio complicati. Vedremo in che condizioni arriveranno i giocatori dalle nazionali. Inzaghi, intanto, spera che non ci siano altri infortuni, Perdere uno di questi elementi fondamentali, potrebbe essere dannoso ai fini del risultato finale. Si capirà di più nei prossimi giorni.