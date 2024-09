Padovan: “Marotta ha posto un traguardo ambizioso”

Padovan è tornato a parlare della stagione nerazzurra. Gli uomini di Simone Inzaghi, in questa stagione, saranno impegnati su tantissimi fronti. Sicuramente il campionato, dove l’Inter si vuole riconfermare. Ma anche fare bene in Champions League e nel Mondiale per Club. Il giornalista, intanto, ha voluto dire la sua sulle parole di Marotta, presidente nerazzurro, in merito ai traguardi prefissati per la squadra.

Padovan: “Marotta ha parlato di un traguardo ambizioso per l’Inter”

Padovan, dunque, ha parlato degli obiettivi stagionali della formazione nerazzurra, rifacendosi a delle parole dette di recente da Marotta che ha alzato l’asticella puntando anche alla Champions League dopo il grande cammino di due stagioni fa che ha portato i nerazzurri alla finale di Istambul.

Ecco le parole di Padovan ai microfoni di Sky Sport: “Champions League? Ci hanno provato due anni fa e ripartono simbolicamente dallo stesso avversario. Ma l’asticella è stata posta: Beppe Marotta ha detto che l’obiettivo è quello di entrare tra le prime otto da subito. Il traguardo parziale c’è già ed è ambizioso. Ma l’Inter dovrà tenere alta la concentrazione in campionato perché ha la squadra per bissare la vittoria del campionato e ha anche l’organico per competere sulle due competizioni”.

L’Inter punta in alto: Inzaghi ha chiari gli obiettivi stagionali

L’Inter, in questa stagione, soprattutto per quanto riguarda i trofei da portare a casa, punta decisamente in alto. Sicuramente, l’obiettivo primario è quello di rivincere lo scudetto che, consecutivamente, manca da ben 14 anni. Poi, anche riuscire a vincere le coppe nazionali. Senza dimenticare il percorso europeo. I nerazzurri sanno bene che ci sono squadre più attrezzate per la vittoria finale. Ma la voglia di stupire ancora è tanta e sicuramente la tentazione di arrivare fino in fondo fa gola. E la stessa cosa si può dire per la nuova versione del Mondiale per Club.