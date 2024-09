Longhi: “Tema difensore non urgente per l’Inter”

Longhi ha parlato della società nerazzurra e di uno dei temi che è stato e sarà centrale nei prossimi mesi, ovvero quello dell’acquisto di un nuovo difensore. Come si sa, Acerbi e de Vrij sono due elementi avanti con gli anni, ma soprattutto in scadenza di contratto il prossimo giugno. E in attesa di capire cosa succederà con loro, iniziano a farsi avanti voci di interessamenti per alcuni giocatori in quel ruolo per la prossima stagione.

Longhi: “Acerbi affidabile, de Vrij alternativa. Non c’è urgenza difensore”

Longhi, dunque, ha ammesso, ai microfoni di Radio Sportiva, come effettivamente per i nerazzurri, a suo modo di vedere, non ci sia un’effettiva esigenza di acquistare un nuovo difensore per la prossima stagione e che chi è presente al momento da ampie garanzie.

Ecco le parole di Bruno Longhi: “Acerbi ha i suoi anni però il campionato lo fa ancora degnamente, De Vrij rappresenta un’alternativa da centrale. Di Palacios si dice un gran bene, però francamente non l’ho mai visto. Penso che il tema del difensore centrale non sia al momento una problematica. Andrà trattato quando ci saranno delle magagne, ma non vedo questo come un problema in vista per l’Inter”.

Difensore Inter, la situazione: tra addii e interessi concreti

Come detto, la situazione di Acerbi e de Vrij verrà valutata man mano. Con l’arrivo di Oaktree, l’intenzione e la linea guida è quella di ringiovanire la rosa per la prossima stagione. A partire dal reparto arretrato. La verità è che solamente uno dei due, al massimo, potrebbe rimanere a Milano. Ma iniziano a circolare già voci su possibili interessi concreti della società nerazzurra su alcuni profili. Il primo è certamente quello di Jonathan Tah del Bayer Leverkusen, su cui ci sono tante squadre europee e sarà difficile portarlo ad Appiano. Occhio anche a Bijol, per cui, però, il prezzo lieviterà sensibilmente. Infine, in cosa, piace molto anche Boscagli, anche lui in scadenza di contratto con il PSV Eindoven.