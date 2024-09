Inter, con il Monza un giocatore certo della titolarità

Inter che si prepara ad accogliere tutti i giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali in questa pausa. Simone Inzaghi, quindi, potrà contare con la squadra al completo, in vista della ripresa del campionato che vedrà il Monza come primo avversario in un calendario parecchio fitto di impegni importanti. E a proposito di giocatori da impiegare, ce n’è uno che è praticamente certo di giocare la prossima sfida di campionato.

Inter, contro il Monza un giocatore sarà schierato titolare da Simone Inzaghi

Inter-Monza sarà il primo impegno di un trittico di partite particolarmente importante. Dopo la sfida di campionato ai brianzoli, ci sarà l’esordio in Champions League in casa del Manchester City e poi il derby contro il Milan. Per questo, Inzaghi, avrà bisogno di avere tutti gli uomini a propria disposizione per queste gare. E, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro ha intenzione di dare spazio dal primo minuto ad un giocatore. Si tratta di Piotr Zielinski, che deve ancora fare il suo esordio con la maglia dell’Inter. Il suo impiego contro il Monza dovrebbe essere pressochè sicuro, ma bisognerà vedere in quale ruolo lo giostrerà il tecnico nerazzurro.

Zielinski fortemente voluto ad Inzaghi: il tecnico punta su di lui

Piotr Zielinski è arrivato questa estate in maglia nerazzurra ed è stato un giocatore fortemente voluto da Simone Inzaghi. Non solo garantisce grande competitività ed alternative al reparto, ma la sua grande qualità potrebbe far fare il salto di qualità alla squadra in una stagione molto dispendiosa. Il tecnico nerazzurro potrebbe anche schierarlo nel ruolo di regista, dopo aver modificato posizione a Calhanoglu, anche il polacco potrebbe cambiare compiti tattici. Insomma, un elemento prezioso che sarà parecchio utile in questa e nelle future stagioni della squadra nerazzurra. I tifosi si attendono molto da lui.