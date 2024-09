Capello: “Frattesi? Caratteristiche uniche, anche se…”

Capello è tornato a parlare dei temi che, in questi giorni, riguardano la Nazionale italiana di Luciano Spalletti. Soprattutto dopo la vittoria sorprendente contro la Francia, attorno agli azzurri è tornato l’entusiasmo di un tempo. Ma il lavoro è ancora tanto. Tra i giocatori maggiormente in evidenza, c’è sicuramente Davide Frattesi di cui lo stesso ex tecnico ha voluto parlare anche per il suo impiego in nerazzurro.

Capello: “Frattesi? Qualità uniche e avrà più spazio questa stagione”

Capello, dunque, ha fatto il punto sulla Nazionale, intervistato da La Gazzetta dello Sport. e ha voluto parlare di Davide Frattesi. Il centrocampista è il miglior marcatore azzurro dell’era Spalletti, ma in nerazzurro non riesce a trovare lo spazio che vorrebbe.

Ecco le parole di Capello: “Frattesi è la classica mezzala che ha senso dell’inserimento, fiuto del gol e tante altre caratteristiche importanti per la squadra. Contro la Francia si è “mangiato” una rete colpendo la traversa da ottima posizione, ma ha segnato e costretto a un miracolo Maignan. Credo che per il gioco dell’Italia sia fondamentale, ma, anche se Inzaghi ha Barella e Mkhitaryan, sono convinto che quest’anno in nerazzurro avrà molte più occasioni di dimostrare il suo valore perché ci sarà un turnover importante”.

Frattesi chiede spazio: dai tumulti estivi, in attesa di Inzaghi

Davide Frattesi, questa estate, è stato protagonista di tanti rumors di mercato. Tante società lo avrebbero voluto con sè, ma per l’Inter il giocatore rimane incedibile. E’ anche vero che il ragazzo, ad inizio mercato, ha voluto far presente tramite il suo agente di voler essere più protagonista all’Inter e di voler maggiore spazio. In queste prime tre giornate non è stato così, ma con l’inizio di tutte le competizioni, dopo questa pausa, le cose cambieranno. I nerazzurri hanno un calendario molto folto di impegni e non posso giocare sempre gli stessi. Scoccherà anche l’ora di Frattesi.