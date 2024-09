Frattesi, i nerazzurri brillano ancora con la nazionale!

Frattesi – Dopo la prima partita della Nation League tra Italia e Francia, i complimenti per gli interisti in campo non si sono fatti attendere. Dal bellissimo gol di Dimarco, a Frattesi che porta in vantaggio gli azzurri, passando per la grande marcatura di Bastoni sul fenomeno Kylian Mbappe. Voti altissimi per i ragazzi nerazzurri, ma la grande prestazione con la Francia non è arrivata per puro caso!

Frattesi ancora in gol, Dimarco mette l’assist!

Ieri sera si è svolta la seconda partita del percorso in Nation League dell’Italia. Gli azzurri hanno affrontato Israele in campo neutro a Budapest vincendo 2 a 1. Anche questa volta i nerazzurri hanno messo la propria firma sull’incontro. Al 38esimo del primo tempo ci ha pensato di nuovo Davide Frattesi a portare l’Italia in vantaggio. L’ex Sassuolo ha messo a segno il gol colpendo il pallone al volo col petto, ironizzando nel post partita con un post su Instagram: “Giocare tutti i giorni a tedesca a Fidene alla fine ha pagato“. Un dettaglio importante riguarda la palla messa in direzione di Frattesi. A fornire l’assist per il vantaggio degli azzurri è stato proprio Federico Dimarco! Il blocco Inter ha lasciato un segno importante in queste prime due partite di Nation League!

I voti della Gazzetta non sorprendono nessuno

Anche questa volta La Gazzetta dello Sport si è largamente complimentato con i giocatori nerazzurri. Per il quotidiano sportivo Frattesi è stato in assoluto il migliore in campo con un voto di 7,5. “Altro gol in azzurro, il numero sette, uno ogni tre partite. È il bomber dell’era Spalletti. Micidiale negli inserimenti, recupera il pallone del 2-0. Da applausi” questo il commento sulla prestazione del giocatore. Voti altrettanto alti per Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, entrambi hanno ricevuto un 7 in pagella. La Gazzetta si sofferma sul rapporto tra i due, le combinazioni innescate tra di loro fanno paura a qualsiasi avversario.