Mercato, la Bild: “Inter su un esterno, ma c’è concorrenza”

Mercato nerazzurro che rimane sempre nel vivo. Anche se la sessione estiva si è appena conclusa, con gli arrivi, a Milano, di giocatori del calibro di Taremi, Zielinski, Josep Martinez e Palacios, in casa nerazzurra è partita la programmazione in vista della prossima stagione. La dirigenza interista, secondo quanto arriva dalla Germania, avrebbe fatto visionare un esterno dalla Serie B tedesca e di proprietà dello Schalke 04.

Mercato Inter in movimento: per la prossima stagione, occhio all’esterno dello Schalke 04

Mercato nerazzurro, come detto, sempre vivo e, in tal caso, in vista della prossima stagione. Marotta e Ausilio, infatti, non vogliono farsi trovare impreparati, soprattutto visto che le risorse a disposizione non sono molte. In casa nerazzurra si stanno cercando i profili più adatti alla rosa di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Ed in tal caso il nome giusto potrebbe arrivare dalla Serie B tedesca. Secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, l’Inter sarebbe molto interessata all’esterno gambiano dello Schalke 04, Moussa Sylla. Il giocatore classe 1999 ha il contratto in scadenza al 30 giugno del 2028 e sarebbe stato fatto visionare dai nerazzurri nella partita contro il Colonia. Ma su di lui c’è anche il pressing di un’altra italiana come la Juventus, sempre alla ricerca di giocatori magari poco rinomati, ma che possono avere una grande resa sul campo.

Sylla obiettivo: il dirigente dello Schalke ha parlato in maniera eloquente

Sylla, quindi, è un obiettivo concreto dell’Inter per la prossima stagione stando a quanto riportato dalla Germania. L’esterno, seppur impiegato come ala, potrebbe fare al caso di Simone Inzaghi. E il direttore tecnico dello Schalke, Ben Manga, è stato abbastanza eloquente in merito alla possibilità di una partenza del ragazzo la prossima estate.

Ecco le parole di Manga: “Penso che possiamo vendere Moussa per un ottimo prezzo. Se qualcuno cambia, ovviamente ci indebolisce, ma è nostro compito tenere d’occhio l’acquisto successivo. La strada per uscire da questa situazione sarà lunga”.