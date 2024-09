Inter, i nerazzurri giocano alla grande contro la Francia!

Inter – Ieri sera si è svolta la prima partita dell’Italia per la nuova Nation League. Gli azzurri hanno giocato contro la Francia di Kylian Mbappe vincendo con un clamoroso 3-1. L’Italia si è ritrovata in svantaggio dopo soli 12 secondi, in pochi si sarebbero aspettati una rimonta simile. Per la gioia dei tifosi interisti, i nerazzurri hanno portato in campo delle grandi prestazioni segnando anche due gol fondamentali per la vittoria.

Inter, Di Marco e Frattesi a segno!

Dei tre gol segnati dalla nazionale azzurra ieri sera, due portano i nomi di due interisti: Federico Di Marco e Davide Frattesi. Il gol di Di Marco è stato quello che ha permesso all’Italia di pareggiare la partita dopo 30 minuti. Indiscutibile la bellezza del gol di Di Marco, arrivato con un tiro al volo da dentro l’area con l’assist di tacco da parte di Tonali. La Gazzetta dello Sport ha dato 7,5 all’esterno nerazzurro affermando che la sua prestazione è migliorata dopo il gol, mentre prima era sembrato un po’ assente. Il gol di Frattesi invece è arrivato al 6° minuto del secondo tempo, gol pesantissimo che ha portato gli azzurri in vantaggio. Per lui il voto della Gazzetta è 8, vengono elogiate le sue capacità nel recupero palla e gli viene perdonato l’errore sull’1-0.

Gli elogi arrivano anche a Bastoni

Nonostante Alessandro Bastoni non abbia segnato nessun gol al contrario dei suoi compagni di squadra, la sua prestazione è stata comunque degna di nota. Il difensore nerazzurro non aveva un compito facile: contenere il candidato al pallone d’oro Kylian Mbappe. Anche per lui sono arrivati gli elogi della Gazzetta dello Sport che gli dà 7 in pagella e poi commenta così la prestazione del calciatore: “Recuperato, gioca di posizione e d’esperienza: tiene su Mbappé anche perché lo aiutano bene, ma lui dà sicurezza a tutti. Ripresa da insuperabile”.