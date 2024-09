Inter, si riapre il caso Joao Mario!

Inter – Tutti i tifosi interisti ricorderanno senza dubbio il centrocampista portoghese Joao Mario. La storia di Joao con l’Inter non è sicuramente delle migliori. Il portoghese non ha fatto sicuramente fatto breccia nei cuori dei tifosi, complici una serie di prestazioni sicuramente non da Inter. C’è anche da dire che i nerazzurri di quegli anni non erano sicuramente quelli di adesso, ma Joao Mario non si è mai distinto con le sue capacità.

Inter, lo Sporting chiede ben 30 milioni!

La storia di Joao Mario all’Inter è iniziata ad agosto 2016, acquistato dallo Sporting Lisbona per ben 40 milioni più 3 di bonus. Tutt’ora è il terzo acquisto più costoso della storia del club. Nella trattativa era presente una particolare clausola: l’Inter non poteva cedere il giocatore a nessuna squadra portoghese, pena 30 milioni di risarcimento allo Sporting. Dopo 5 stagioni con i nerazzurri e ben 3 prestiti, in ordine al West Ham, Lokomotiv Moska e Sporting Lisbona, Joao Mario risolse il contratto con l’Inter per poi passare da svincolato al Benfica. Ed è proprio qui che lo Sporting sostiene sia il problema, il modo in cui l’Inter ha aggirato la clausola non sarebbe ritenuto corretto. La Fifa ha respinto il primo ricorso chiesto dai portoghesi, adesso la dirigenza dello Sporting si rivolgerà al Tas (Tribunale Arbitrale dello Sport) con la prima udienza fissata per il 9 dicembre.

Joao Mario, un nome che in molti preferirebbero dimenticare

L’avventura di Joao Mario all’Inter è sfortunatamente uno dei simboli dei peggiori periodi della storia nerazzurra. Ben 10 anni senza vincere neanche un titolo, pieni zeppi di investimenti sbagliati, tra cui proprio Joao Mario. Quasi 70 partite per lui con la maglia nerazzurra ma soltanto 4 gol e 13 assist, numeri decisamente insufficienti per un centrocampista offensivo. I tifosi nerazzurri hanno incontrato nuovamente il portoghese durante i gironi di Champions dello scorso anno, nella partita di ritorno con il Benfica, Joao Mario, riuscii a mettere a segno addirittura una tripletta, il centrocampista ha esultato a ogni gol messo a segno.