Barella, il centrocampista ha sorpreso tutti!

Barella – Il vice capitano dei nerazzurri, Nicolò Barella, ha saltato il recente ritiro della nazionale a causa di un intervento al naso programmato ormai da tempo. Sulla questione era intervenuto anche il commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti. L’ex allenatore nerazzurro si era definito dispiaciuto per l’assenza di Nicolò, ha reputato giusta e insindacabile la scelta del giocatore. Infine ha aggiunto che aspetterà a braccia aperte Barella per i prossimi impegni della nazionale.

Barella, nessuno se lo aspettava, è già alla Pinetina!

Tutti avevano dato per scontato che l’azzurro si sarebbe preso qualche giorno di riposo, per alcuni sarebbe anche stato difficile vederlo in campo domenica prossima contro il Monza. Ma il vice-capitano dei nerazzurri ha sorpreso tutti presentandosi al centro di allenamento dell’Inter. Barella ha iniziato a lavorare proprio in vista del prossimo incontro di campionato. Un segnale indiscutibilmente positivo che non può che render felici i tifosi interisti. Da sottolineare poi che dopo l’impegno di campionato a Monza, l’Inter dovrà immediatamente partire per Manchester. I nerazzurri affronteranno il Manchester City mercoledì sera e Barella dovrà essere in campo a tutti i costi!

Nicolò non sarà da solo, altri suoi compagni saranno ad Appiano

Nonostante la pausa dovuta alle nazionali Barella non soffrirà la solitudine ad Appiano. Ad attenderlo l’azzurro troverà altri due suoi compagni di squadra. Stiamo parlando di Henrikh Mkhitaryan e Piotr Zielinski. Il primo non è mai partito per la nazionale, come di consueto ha sfruttato questo tempo per potenziare la propria condizione fisica. Mentre il polacco ha concluso ieri sera i suoi impegni con la nazionale e sarà molto presto a disposizione di Filippo Inzaghi. Per lui ancora non è avvenuto l’esordio con la maglia dell’Inter in una partita ufficiale. I tifosi sperano che tra i vari importanti impegni della prossima settimana, Piotr possa trovare finalmente il proprio spazio.