Vieri: “Mercato Inter? Doveva fare poco”

Vieri è tornato a parlare della Serie A e lo ha fatto analizzando le big a tutto tondo. Soprattutto, l’ex bomber nerazzurro, si è soffermato a parlare della griglia per lo scudetto, parlando della partenza delle squadre più accreditate alla vittoria finale, ma anche dei movimenti di mercato e chi si è mosso meglio.

Vieri: “Inizio difficile, ma l’Inter è partita bene!”

Vieri, dunque, intervistato da Il Quotidiano Sportivo, ha parlato di tanti aspetti inerenti alla nostra Serie A. L’ex centravanti ha fatto la sua griglia per lo scudetto e ha analizzato la partenza in campionato delle grandi italiane.

Ecco le parole di Christian Vieri: “Le prime partite sono difficili perché hai poco tempo per allenarti, soprattutto dopo le estati con i grandi tornei. Non è nemmeno facile giocare con tanto caldo. Inter e Juventus hanno fatto bene, il Milan è ancora un po’ indietro. Lo stesso Napoli ha cominciato malissimo e poi ha fatto due vittorie. Prevedo un campionato divertente fino alla fine. Alla terza giornata hanno tutte il tempo per recuperare”.

L’ex centravanti ha continuato sul mercato: “L’Inter doveva fare poco rispetto alle altre”

L’ex centravanti, poi, ha analizzato il mercato delle grandi squadre italiane: “Un club così vuole vincere, non solo partecipare. Vuole fare la Champions, magari non vincerla ma comunque star lì a combattere. Lo stesso vale per l’Inter o il Milan. Devono far valere le loro qualità. Il mercato dell’Inter? Aveva già una rosa molto importante e ha comunque preso Taremi e Zielinski. Giocatori di qualità. Non avevano così bisogno. Le altre ne avevano certamente di più”.

Insomma, sarà una battaglia avvincente per la lotta per il tricolore. L’Inter, anche attraverso il mercato, vuole esserci. Per confermare la vittoria della passata stagione e per portare a Milano un bis consecutivo che manca da ben 14 anni.