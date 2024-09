Frattesi via nel 2025? Il sostituto può arrivare dalla Spagna

Frattesi, in questa sessione di mercato, è stato tra i giocatori nerazzurri più discussi in ottica mercato. Parecchie squadre hanno contattato il suo agente, Beppe Riso, per provare a capire se ci fossero i margini per una trattativa, ma l’Inter non ci ha sentito e ha deciso per la sua permanenza a Milano. Ma le cose potrebbero cambiare nella prossima estate. In tal caso, il club di viale della Liberazione, avrebbe già in mente il sostituto.

Frattesi andrà via la prossima estate? In tal caso, ecco su chi andranno i nerazzurri

Frattesi, dunque, potrebbe partire la prossima estate. Il giocatore, attraverso il proprio agente, non ha nascosto la sua volontà di giocare maggiormente. Ma non sarà facile farlo in una squadra che ha Barella come mezz’ala destra. Per questo, la sua partenza, non è affatto da escludere. E, secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, i nerazzurri non vogliono farsi cogliere impreparati e hanno intenzione di puntare su un giocatore che piace da tempo. Si tratta del giovane Pablo Barrios dell’Atletico Madrid. Il ragazzo è un profilo molto gradito al ds nerazzurro Piero Ausilio che potrebbe imbastire una trattativa per lui. Il problema sta nella clausola che i colchoneros hanno messo sul giocatore e che vale 100 milioni di euro. Per questo, ogni discorso, andrà affrontato a tempo debito.

Roma e Juventus interessate la centrocampista romano in estate: adesso torneranno alla carica?

Questa estate, come detto, il centrocampista romano è stato al centro di tanti interessamenti dall’Italia. Soprattutto due società si erano fatte avanti. La prima era stata la Juventus, che aveva proposto uno scambio con Federico Chiesa, e che aveva pensato a lui prima di fiondarsi su Koopmeiners. Poi, la Roma. I giallorossi, tramite il suo allenatore, Daniele De Rossi, hanno da sempre rimpianto l’addio del proprio canterano. Che possano tornare alla carica la prossima estate? Questo lo vedremo. Di sicuro, i nerazzurri, non vogliono farsi trovare impreparati e stanno già cercando l’eventuale sostituto.