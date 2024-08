Zielinski, c’è la novità dell’ultima ora sul centrocampista

Zielinski è uno dei tre nuovi arrivi in casa nerazzurra. Il giocatore polacco sarà il back up di Mkhitaryan nel ruolo di mezz’ala, ma Simone Inzaghi ha intenzione di sfruttarlo al massimo per la sua capacità di trovare la giocata da fuori e di essere efficace in zona assist per le punte nerazzurre. Intanto, lo stesso allenatore nerazzurro può decisamente sorridere. Arriva una notizia eccellente per quanto riguarda l’ex Napoli.

Zielinksi, rientro vicino? Arriva la novità dall’infermeria

Zielinski non ha ancora potuto dimostrare il proprio valore con la maglia dell’Inter in questa stagione. Il centrocampista polacco, infatti, in ritiro pre-stagione, ha avuto un piccolo affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare la prima partita di campionato contro il Genoa. Ma, intanto, secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, arrivano notizie molto positive per quanto riguarda l’infermeria. Il giocatore, infatti, sembra aver smaltito l’infortunio e oggi si è allenato con i compagni di squadra. La sua presenza contro il Lecce non dovrebbe essere in discussione, per questo Inzaghi si sfrega le mani visto che potrà contare anche sul suo possibile contributo.

Inzaghi valuta l’undici da schierare contro il Lecce: ci sarà il polacco?

Inzaghi, dunque, dopo il deludente pareggio ottenuto contro il Genoa, ha intenzione di fare qualche cambiamento in vista della partita contro il Lecce. In porta ci dovrebbe essere ancora Sommer nonostante gli errori fatti. In difesa, Pavard dovrebbe prendere il posto di Bisseck, con Acerbi e Bastoni. In mezzo, Dumfries dovrebbe giocare al posto di Darmian, con Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco. Infine, in avanti, la coppia dovrebbe essere composta anche da Lautaro e Marcus Thuram, con Taremi pronto a subentrare ed in rampa di lancio. Vedremo se queste indiscrezioni potranno essere confermate dai fatti. I nerazzurri vogliono ottenere i loro primi tre punti del loro campionato.