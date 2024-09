Inter, un big quasi sicuramente riposerà con il Monza

Inter che si prepara, ad Appiano Gentile, a preparare i prossimi impegni della squadra sia in Europa che in Italia. Infatti, la squadra nerazzurra, è focalizzata sul ritorno in campo contro il Monza, ma anche sulle partite contro Manchester City e Milan. Simone Inzaghi sa benissimo che questo sarà l’inizio di una stagione intensa e che si tratta di un trittico importante. Per questo, nel prossimo turno di campionato, un big potrebbe riposare.

Inter-Monza, occhio ad un big: Inzaghi pensa di farlo riposare

Inter-Monza sarà la partita che vedrà il ritorno in campo degli uomini di Simone Inzaghi dopo la grandissima vittoria per 4-0 ottenuta in casa contro l’Atalanta. Il tecnico nerazzurro, però, sa che quella contro i brianzoli sarà solo la prima di una lunga serie di impegni che vedrà l’Inter sia su campi di Serie A che europei. Dopo il Monza, come detto, ci saranno le sfide contro Manchester City e Milan. Per questo, il tecnico nerazzurro sta pensando di far riposare quasi sicuramente un big. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, Lautaro potrebbe non giocare. L’argentino sarà impegnato martedì sera contro la Colombia e tornerà in Italia verosimilmente soltanto giovedì. Per questo avrà bisogno di tutto il tempo per recuperare al meglio dalla stanchezza.

Inzaghi rivoluziona la squadra contro il Monza? Possibili tanti cambi

Inzaghi, però, sta pensando di rivoluzionare completamente la squadra contro il Monza. Il tecnico nerazzurro, potrebbe cambiare infatti quasi tutto l’intero undici titolare. In porta, potrebbe esserci l’esordio per il neo-arrivato, Josep Martinez. Il terzetto difensivo potrebbe essere composto da Bisseck, de Vrij e Carlos Augusto. In mezzo, Dumfries, Frattesi, Asllani, Zielinski e Dimarco potrebbero comporre il quintetto. Infine, in avanti, Thuram – in forma smagliante in questo inizio di stagione – potrebbe far compagnia allo scalpitante Taremi che vuole segnare il suo primo gol in maglia nerazzurra.