Inter, De Bruyne non sottovaluta i nerazzurri!

Inter – Manca poco ormai alla prima sfida dell’Inter nella nuova edizione della Uefa Champions League. Il nuovo formato costringerà i nerazzurri ad affrontare ben due squadre di prima fascia, il Lipsia e il Manchester City. Proprio con quest’ultimi i nerazzurri faranno il proprio esordio nel percorso europeo. La partita si svolgerà il 18 settembre all’Etihad Stadium di Manchester, dove i Citizens di Bep Guardiola accoglieranno i campioni d’Italia. Il fenomenale centrocampista del City, Kevin De Bruyne, si è espresso sulla ormai vicina sfida.

De Bruyne: “L’Inter l’anno scorso ha dominato!”

Kevin De Bruyne non ha bisogno di presentazioni. Secondo l’opinione di chiunque il belga è da tempo uno dei migliori centrocampisti della sua generazione. Intervistato da Tuttosport, De Bruyne si è espresso sulla future sfide con Inter e Juve: “Abbiamo affrontato l’Inter nella finalissima di due edizioni fa, parliamo di una squadra che ha dominato il campionato italiano e che gioca molto bene. Sono al top. La Juventus dovrebbe invece aver cambiato la sua filosofia, anche se non ne sono sicuro, vedremo insomma. Si tratta di grandi nomi, non vediamo l’ora di giocare questi grandi match. Sarà bello. Se Inter e Juventus possono competere per vincere la Champions League? È troppo presto oggi per dirlo”.

Forti ma non abbastanza da vince il torneo?

Le parole del centrocampista lasciano presagire che sì, l’Inter è considerata una squadra molto forte, ma non abbastanza da poter sollevare la Champions League. Dopo la scorsa stagione era pronosticabile che i nerazzurri fossero considerati tra le più forti, ma forse lo scivolone avuto in Campions League contro l’Atletico fa pensare che non siano all’altezza di confrontarsi con le altre big europee. Adesso tocca ai nerazzurri dimostrare di che pasta sono fatti. Quasi la totalità della rosa era presente a Istanbul la sera in cui il City vinse contro l’Inter, che si arrivato il momento di vendicarsi?