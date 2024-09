Mercato, Jonathan David: “Contratto in scadenza? Sto parlando…”

Mercato dell’Inter che si è concluso con gli arrivi di Zielinski, Taremi, Josep Martinez e Palacios, ma soprattutto con la permanenza di tutti i big della rosa che, nella passata stagione, sono stati protagonisti della vittoria dello scudetto. Ma la società sta già pensando alla prossima stagione e ad eventuali innesti. Tra i giocatori che piacciono di più, c’è sicuramente Jonathan David che ha parlato della sua situazione contrattuale.

Mercato, David sibillino sul contratto: “Sto parlando del rinnovo, ma vediamo”

Mercato dell’Inter che non dorme mai. Dopo aver concluso la sessione estiva, la dirigenza interista sta iniziando a programmare quella successiva, con la solita possibilità di attingere dal mercato dei parametri zero. E tra loro, c’è un giocatore come Jonathan David che fa parecchia gola e che ha parlato della sua situazione a The Athletic.

Ecco le parole di Jonathan David: “Ci sono state diverse offerte, ma non abbiamo concluso nulla. Ho parlato con società e allenatore e abbiamo deciso di restare a Lille. Adesso tutto può succedere. Sono all’ultimo anno di contratto, vedremo cosa succederà l’anno prossimo. Il mio contratto sta per scadere. Vedremo allora. Sono aperto a tutto e non mi limito alla Premier League. Tutti i campionati sono entusiasmanti. Attualmente stiamo discutendo con il presidente per un possibile prolungamento. Vedremo come si svilupperà”.

Jonathan David non è il solo: quanti parametri zero allettano

Jonathan David è solo uno tra i giocatori in scadenza di contratto che allettano la società nerazzurra. Il club di viale della Liberazione vorrebbe puntare su di lui perchè sarebbe per caratteristiche, un giocatore che si incastrerebbe bene insieme a Lautaro, Thuram e Taremi. Non solo lui, però, come detto. Il reparto in cui si interverrà maggiormente sarà quello difensivo. In tal caso, occhio a Jonathan Tah che piace molto, così come Boscagli e il giovane talento dell’Ajax, Rensch. Insomma, la società inizia a lavorare. Vedremo se qualcuno di loro arriverà a Milano.