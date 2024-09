Dimarco, nel mirino di una big europea!

Di Marco – Da tempo ormai il calciomercato estivo dei nerazzurri è segnato anche dalle partenze di grandi nomi della rosa interista. La scorsa estate ad esempio i tifosi nerazzurri hanno salutato Skriniar, Brozovic, Dzeko e Onana. Quest’anno, invece, la rosa nerazzurra non è stata stravolta in alcun modo, la dirigenza si è limitata a cedere soltanto alcuni giovani provenienti dalla primavera. Ma questo non significa che non ci sia stato l’interesse di nessun club verso i calciatori nerazzurri, anzi, in alcuni casi è stata proprio l’Inter a chiudere a qualsiasi tipo di trattativa.

Romano: “Il Bayern aveva pensato a Dimarco”

Il giornalista sportivo Fabrizio Romano è intervenuto recentemente ai microfoni del suo podcast “The Here We Go“. Romano è tornato a parlare di una notizia a cui pochi avevano dato peso quest’estate: il Bayern Monaco aveva messo nel proprio mirino Federico Di Marco. La notizia era già circolata ai primi di luglio, ma in pochi l’avevano ritenuta plausibile. Le parole di Romano: “A inizio mercato quello di Dimarco era uno dei nomi che il Bayern Monaco aveva valutato per il ruolo di terzino sinistro. Non c’è stata nessuna trattativa, ma il nome è emerso. È un giocatore che l’Inter ritiene importantissimo, ama il club e al Bayern probabilmente hanno capito subito che sarebbe stato impossibile arrivarci”.

L’Inter ha chiuso le porte a chiunque

Quanto afferma Romano conferma nuovamente la politica assunta questa estate dall’Inter riguardo le cessioni. I nerazzurri al contrario degli scorsi anni non si sono ritrovati nella condizione di dover vendere obbligatoriamente. Frutto anche di un mercato in entrata portato avanti con il contagocce, gli acquisti per la rosa di Simone Inzaghi sono stati solo 4 di cui 2 parametri zero. Ciò non può che far piacere ai tifosi nerazzurri che avranno occasione di poter “coccolare” ancora i propri campioni.