Addio Vlahovic, Spalletti non basta: il futuro è già scritto | Firma con l’ex Inter

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus nonostante Spalletti e firmare con un ex Inter

La storia di Dusan Vlahovic con la Juventus è stata tormentata da quasi subito. L’attaccante serbo era stato prelevato dalla Fiorentina per una cifra enorme e su di lui i bianconeri riponevano tantissime speranze visto quello che aveva mostrato con la maglia della squadra Viola nelle precedenti stagioni.

Dopo un inizio incoraggiante, però, le cose non sono andate come sperato. Il giocatore non ha avuto una grande continuità di rendimento in campo che talvolta ha fatto sì che i suoi allenatori lo tenessero fuori. Anche la situazione rinnovo è diventata spinosa. Il giocatore guadagna 12 milioni di euro netti e l’accordo per il prolungamento non è arrivato.

In estate si era parlato di un forte interessamento da parte del Milan che lo avrebbe voluto per rinforzare il reparto offensivo, ma alla fine è rimasto in bianconero e lo farà fino alla scadenza.

Su di lui il futuro prevede tante squadre interessate e c’è anche un ex Inter pronto ad averlo con sè per rinforzare il reparto offensivo visto il ricambio in vista.

Juventus, Vlahovic andrà via: lo vuole un ex Inter

Dusan Vlahovic lascerà la Juventus a parametro zero in estate. Questo sembra il destino segnato per la società bianconera visto che la situazione rinnovo di contratto è completamente bloccata.

Sul giocatore, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, ci sarebbe il forte interessamento dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone che lo vorrebbe per il proprio attacco visto che giocatori come Alvarez e Sorloth potrebbero partire. I colchoneros potrebbero essere una grande opzione per il centravanti serbo.

Juventus, tentativo in extremis per il rinnovo di Vlahovic?

A parole, Dusan Vlahovic è completamente dentro al progetto bianconero. Il serbo è il miglior marcatore della rosa ed è il giocatore su cui Luciano Spalletti sta facendo affidamento per questa sua avventura.

Anche Chiellini ha parlato di una situazione rinnovo che potrebbe riaprirsi, anche se al momento appare un’ipotesi molto complicata viste le cifre in ballo. Manca ancora qualche mese. Di qui a poco si capirà quale sarà il futuro dell’attaccante classe 2000.