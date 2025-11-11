Dalla Roma all’Inter, l’idolo dei tifosi ha confessato tutto: Chivu sistema il reparto | Addio a parametro zero

Il giocatore della Roma potrebbe finire in maglia nerazzurra a parametro zero e rinforzare la rosa di Chivu

Il mercato estivo dell’Inter è stato parecchio deludente viste le esigenze che aveva ed ha la rosa nerazzurra. Infatti, la dirigenza di viale della Liberazione, aveva programmato tutta una serie di operazioni sia in entrata che in uscita, ma alla fine non è riuscita a concretizzarle. Anzi, alla fine ha deciso addirittura di cambiare, in maniera del tutto tardiva, la propria strategia.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva chiesto tre profili in particolare: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica a gamba come Manu Konè ed un attaccante bravo a saltare l’uomo e a creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Alla fine, come era prevedibile, non è arrivato nessuno dei tre giocatori ad Appiano Gentile, ma non sono arrivati nemmeno profili che avessero caratteristiche tecnico-tattiche simili.

Intanto, i nerazzurri, potrebbero acquistare un giocatore dalla Roma a parametro zero nella prossima stagione. Chivu rinforzerebbe l’intero reparto con il suo innesto.

Inter, innesto a zero dalla Roma? Ecco la situazione

Lo scorso mercato di gennaio, la società nerazzurra, si è interessata fortemente al centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini. Il giocatore era in uscita dai giallorossi e poteva seriamente partire. L’ingaggio troppo elevato ha fatto sì che l’operazione non si concretizzasse.

In una recente intervista, il classe 1996 ha ammesso che ci siano stati degli interessamenti da alcuni club, senza specificare chi. Ma per l’Inter, il suo profilo, potrebbe ritornare in auge in estate, quando il giocatore andrà via a parametro zero dalla Roma visto che il suo contratto non verrà rinnovato.

Inter, la prossima estate ci sarà la vera rivoluzione

La prossima estate sarà davvero importantissima per la società nerazzurra che dovrà lavorare molto duramente per riuscire a concretizzare il ricambio generazionale tanto auspicato.

Giocatori come Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan lasceranno Appiano Gentile e bisognerà acquistarne degli altri che possano rendere la rosa competitiva sia per il presente che per il futuro per provare a vincere ancora in Italia ed anche in Champions League.