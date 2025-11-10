L’Inter ha bruciato la concorrenza: l’ex Napoli pronto a firmare | Ecco quando arriva alla Pinetina

L’Inter è pronta a chiudere il primo colpo per la prossima stagione: ecco quando arriverà ad Appiano

Il mercato estivo dell’Inter è stato parecchio deludente in base a quelle che erano le esigenze della rosa nerazzurra. Infatti, la dirigenza di viale della Liberazione, aveva in programma tutta una serie di interventi da fare sia in entrata che in uscita, che alla fine non è riuscita a concretizzare ed, anzi, ha cambiato in maniera del tutto tardiva la propria strategia.

Christian Chivu, al momento del suo insediamento sulla panchina nerazzurra, aveva richiesto tre profili in particolare: un difensore centrale giovane come Giovanni Leoni, un centrocampista di struttura fisica e di gamba come Manu Konè ed un attaccante abile a saltare l’uomo e a creare superiorità numerica come Ademola Lookman.

Alla fine, come era prevedibile, nessuno dei tre giocatori è arrivato ad Appiano Gentile, ma non sono arrivati nemmeno degli elementi che avessero le stesse caratteristiche dal punto di vista tecnico-tattico.

Intanto, i nerazzurri sarebbero pronti a chiudere il primo colpo in vista della prossima stagione. Per lui è arrivato l’annuncio ufficiale da parte del giornalista.

Inter, vicino il primo colpo per l’estate: annuncio ufficiale

L’Inter sta già lavorando per la prossima stagione per rinforzare la rosa e dare avvio alla fase di ricambio generazionale. E, a tal proposito, è arrivato l’annuncio da parte di Sandro Sabatini al podcast ‘Cose Scomode’ che riguarda un innesto che i nerazzurri stanno trattando.

Ecco le sue parole: “Vi do una notizia, l’Inter è molto avanti per Elia Caprile per l’anno prossimo”. Un innesto che sarebbe ottimo visto il rendimento del portiere in queste due stagioni e garantirebbe un grande sostituto di Sommer destinato a partire.

Inter, in estate la vera rivoluzione della rosa

La prossima estate sarà davvero molto importante per quanto riguarda l’Inter visto che ci si appresterà al ricambio generazionale tanto auspicato. Infatti, la rosa va sicuramente ringiovanita ed il gruppo fortemente rinfrescato.

Giocatori come Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan lasceranno i nerazzurri per scadenza di contratto e raggiunti limiti di età. Per questo serviranno elementi importanti che possano essere all’altezza.