Terrore in Inghilterra, calciatore minacciato con la pistola: è un nazionale azzurro | Trovato il colpevole

Incredibile quanto accaduto in Inghilterra: il giocatore della Nazionale minacciato con una pistola

La Nazionale italiana si ritrova in una fase di ricambio generazionale per quanto riguarda la sua storia. Dopo la vittoria dell’Europeo, tantissimi dei giocatori che erano i leader dello spogliatoio ed in campo non ci sono più e per questo bisogna ritrovare sicuramente altri elementi pronti a raccogliere la loro eredità in campo e non solo.

La squadra azzurra, in questo momento, può contare su una spina dorsale importante e fatta da calciatori di assoluto valore come Donnarumma, Bastoni, Barella, Dimarco, Tonali e Kean. E attorno a loro, ci vorrà l’inserimento di giocatori giovani che possano dare freschezza e che possano garantire un rendimento alto.

Con la gestione Gattuso, si sta provando a fare proprio questo e a creare qualcosa che possa essere duraturo nel tempo e non solo fino al prossimo Mondiale.

Intanto, incredibile quanto accaduto in Inghilterra ad un membro del gruppo azzurro. Il ragazzo è stato minacciato con un’arma da fuoco e ha vissuto momenti di panico.

Italia, un giocatore azzurro minacciato con una pistola

Incredibile quanto accaduto all’esterno della Nazionale italiana e di proprietà del Tottenham, Destiny Udogie. Il classe 2002, mentre si trovava in Inghilterra lo scorso 6 settembre, è stato minacciato da un uomo con un’arma da fuoco.

Secondo quanto riportato dal Sun, il giocatore avrebbe ricevuto queste minacce dopo aver concluso il suo rapporto con l’agente, mentre due giorni dopo l’accaduto un uno di 31 anni sarebbe stato arrestato su cauzione, mentre le indagini per capire il tutto starebbero ancora continuato. Sia il Tottenham che la FIGC hanno mostrato la loro vicinanza al ragazzo che ha vissuto attimi di assoluto panico.

Italia, l’obiettivo è la qualificazione al Mondiale

Tornando alle cose di campo, per quanto riguarda la Nazionale, l’obiettivo principale, in questo momento, è quello della qualificazione al prossimo Mondiale.

Si sperava di poter arrivare direttamente a giocarsi la competizione, ma nei fatti sembra improbabile visto l’andamento del girone e con ogni probabilità ci si giocherà l’accesso ai play-off. Dopo due edizioni in cui non si è riusciti a qualificarsi, adesso per il gruppo azzurro non ci sono più scuse.