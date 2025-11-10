Formula 1 in lutto, lacrime in casa Ferrari: era amatissimo in Italia | Tifosi sconvolti

La Ferrari e tutto il mondo della Formula 1 in lutto dopo la scomparsa dell’amatissimo ex pilota

Il Mondiale di Formula 1 ha assunto oramai quella che è la sua conformazione definitiva per quanto riguarda la lotta per il titolo. Per la vittoria finale, infatti, si tratta di una questione a tre piloti e due scuderie. Nelle prime due posizioni troviamo i due piloti della McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri che si stanno sfidando punto a punto.

Sul gradino più basso del podio, invece, troviamo l’attuale campione del mondo, Max Verstappen su Red Bull che, nelle ultime settimane, è riuscito a rosicchiare qualche punto. La vera e propria delusione della stagione è sicuramente la Ferrari che, nonostante la presenza di due piloti molto forti, non è riuscita ad essere praticamente mai competitiva in pista.

Sia Charles Leclerc che Lewis Hamilton hanno mostrato più volte il loro disappunto sia in maniera pubblica, davanti alle telecamere, sia in maniera privata, all’interno del paddock.

Intanto, a proposito di Ferrari, è arrivata la notizia di un grave lutto per tutta la scuderia ed il mondo della Formula 1. L’ex pilota amato dai tifosi è venuto a mancare.

Ferrari, lutto per la scuderia: se ne è andato l’ex pilota

Il mondo della Formula 1 e della Ferrari è in lutto per la scomparsa dell’ex pilota Andrea De Adamich. L’ex pilota friulano si è spendo all’età di 84 anni dopo una lunga carriera tra le gare in pista e la telecronaca sportiva.

Aveva iniziato la sua carriera nelle competizioni di Gran Turismo con l’Alfa Romeo, per poi gareggiare in Formula 1 con il Cavallino rampante e la McLaren tra le altre. Tutto il mondo automobilistico si stringe attorno alla famiglia in questa fase di lutto.

Ferrari, tantissimi miglioramenti per tornare a competere

Tornando alle cose di pista, la Ferrari dovrà avere tantissimi miglioramenti ed in maniera celere per poter competere con le altre scuderie nella prossima stagione.

Sia a livello ingegneristico che a livello strategico, bisognerà fare davvero tanti passi in avanti, per evitare altre stagioni nell’anonimato come quella attualmente in corso. Anche perchè i piloti rumoreggiano già e potrebbero vedere il loro futuro altrove.