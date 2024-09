Acerbi, si iniziano a valutare nomi per l’anno prossimo

Acerbi – Francesco Acerbi ha da poco iniziato la sua terza stagione con la maglia nerazzurra. Il centrale italiano ha già collezionato 90 presenze con l’Inter e con tutta probabilità supererà le 100 durante la nuova stagione. Con i nerazzurri Acerbi ha vinto 2 supercoppe, una coppa italia e uno scudetto, questo però potrebbe essere l’ultimo anno dove potrà alzare trofei con la maglia dei nerazzurri. Acerbi non è più un ragazzino, a febbraio compirà 37 anni, è facile pensare che questa sarà la sua ultima stagione a Milano. Il contratto del giocatore scadrà proprio l’anno prossimo, è utopico pensare a un possibile rinnovo.

Se Acerbi saluta chi sarà il suo erede?

L’Inter si è già messa in moto per mettere nel proprio mirino dei possibili futuri sostituti del difensore italiano. Date le linee guida di Oaktree, la dirigenza nerazzurra non potrà puntare a giocatori con parecchi anni di esperienza. Un nome su cui pare certo l’interesse dei nerazzurri sarebbe quello del 21enne Giorgio Scalvini. Il difensore italiano è da anni nella testa della dirigenza nerazzurra e di Piero Ausilio. Secondo Tuttosport, l’Inter considererebbe Scalvini il perfetto sostituto di Francesco Acerbi. Il giovane difensore ha già un nome affermato nel campionato italiano, non sarà facile sbaragliare la concorrenza delle avversarie. L’agente del giocatore è lo stesso di Simone Inzaghi e Alessandro Bastoni, i rapporti con la dirigenza dovrebbero essere già ottimi.

Non solo Scalvini, in Serie A c’è un altro obiettivo dei nerazzurri!

Ovviamente i nerazzurri considereranno una rosa di possibili sostituti per Acerbi. Anche se con molta probabilità Scalvini sarebbe il prediletto, l’Inter non distoglierà l’attenzione da un altro centrale militante nel campionato italiano: Perr Schuurs. Il centrale olandese ha inziato anche lui la sua terza stagione con la maglia del Torino. Anche lui avrebbe stuzzicato l’attenzione della dirigenza interista che lo terrà bene a mente per il post-Acerbi.