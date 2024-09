Dumfries, chiare le sue intenzioni. L’Inter non arretra

Dumfries è diventata oramai una telenovela di mercato. L’esterno nerazzurro, da tempo, sta trattando il rinnovo del proprio contratto con la società nerazzurra. Ma la fumata bianca tarda ad arrivare. La quadra sembrava vicina, ma ancora nulla di fatto. L’intenzione del giocatore è chiara e l’ha ribadita anche alla società. Dal canto loro, i dirigenti, non arretreranno su un punto che il giocatore vorrebbe sul proprio contratto.

Dumfries, volontà chiara: vuole restare ancora all’Inter

Dumfries, dunque, è ancora in trattativa per il rinnovo del proprio contratto. L’esterno nerazzurro, infatti, secondo quanto riportato da Il Quotidiano Sportivo, ha intenzione di rimanere all’Inter anche per le prossime stagioni. Il giocatore, inizialmente, era partito con una richiesta di ingaggio da 5,5 milioni di euro netti a stagione. Richiesta che Marotta e Ausilio non hanno voluto assecondare, tanto che, ad un certo punto, il giocatore era finito sul mercato vista la scadenza nel 2025. Dal momento che non sono arrivate richieste soddisfacenti per lui, l’olandese ha deciso di fare marcia indietro e di accettare l’offerta presentata dalla società del valore di 4 milioni di euro netti a stagione. Ma c’è ancora un punto in particolare su cui le parti stanno discutendo e su cui ancora non si è arrivati ad un accordo.

L’olandese vuole una clausola bassa, la società non è d’accordo

L’olandese, però, nonostante il passo indietro sull’ingaggio, avrebbe richiesto di inserire nel nuovo contratto una clausola risolutoria del valore massimo di 20 milioni di euro. Questo perchè la sua ambizione è quella di giocare in Premier League. Ma la società non ha intenzione di accontentarlo, perchè convinta di dover fare il prezzo del giocatore e non dipendere da un prezzo prefissato e che possa essere pagato con estrema facilità. Dunque, la prossima settimana, ci dovrebbe essere il dentro o fuori. I nerazzurri hanno fretta e non vogliono più che ci siano perdite di tempo ulteriori.