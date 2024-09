Nainggolan chiarisce: “Io all’Inter? Mio approccio non capito”

Nainggolan, ex centrocampista nerazzurro e della Roma, è tornato a parlare della sua avventura a Milano. Il giocatore, soprattutto, si è soffermato su un aspetto legato al suo arrivo all’Inter. Infatti, fin dall’inizio alla critica e ai tifosi interisti non è piaciuto il suo approccio. Per tanti, il giocatore, non era contento di arrivare in maglia nerazzurra per aver lasciato una squadra in cui si trovava bene. Il belga ha voluto chiarire ogni cosa.

Nainggolan chiarisce: “Il mio approccio all’Inter è stato malcompreso”

Nainggolan, dunque, ha voluto parlare delle sue sensazioni per l’approdo all’Inter. Il centrocampista belga, infatti, nel momento in cui è arrivato a Milano, è sembrato essere un giocatore scontento, specie all’inizio, quando ha incontrato i tifosi. Di fatto, proprio l’ex Roma, ha voluto chiarire questo aspetto in un’intervista al podcast Gurulandia.

Ecco le parole di Nainggolan: “Era stata mia la scelta di andare via dalla Roma e andare dove volevo io. C’era un Direttore Sportivo che mi diceva che fossi importante, ma allo stesso tempo voleva vendermi senza avermi detto nulla. Ho scelto di andare via e, sapendo che lui se ne sarebbe andato dopo sei mesi, sarei rimasto a Roma. La mia tristezza di essere andato via dalla Roma era così forte che il mio approccio all’Inter è stato compreso male. Mi ricordo una domanda dove chiedevano se fossi felice di essere all’Inter e risposi di esserlo, ma che ero molto più triste di essere andato via dalla Roma”.

Il belga e la sua esperienza nerazzurra: pochi lampi e troppa discontinuità

Il centrocampista belga era arrivato all’Inter come esplicita richiesta dell’attuale ct, Luciano Spalletti. L’ex Cagliari, infatti, era stato l’acquisto di punta di quella campagna di rafforzamento, Ma il rendimento non è stato dei migliori. Prestazioni discontinue e tanti infortuni che lo hanno limitato. Ma anche qualche lampo, come il gol decisivo per la Champions contro l’Empoli e quello, meraviglioso, nel pareggio contro la Juventus.