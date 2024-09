Frattesi, sospiro di sollievo: ecco cos’ha il centrocampista

Frattesi è stato uno dei protagonisti della vittoria della Nazionale italiana contro la Francia. Il centrocampista nerazzurro è stato autore anche del secondo gol dell’Italia che ha significato il sorpasso sui transalpini. Ma il giocatore al 61′, è stato costretto ad uscire dal campo a causa di un infortunio. E proprio a tal proposito arrivano buone notizie per Spalletti e Inzaghi sulle condizioni fisiche dell’ex Sassuolo.

Frattesi, sospiro di sollievo sulle sue condizioni: ecco cos’ha il centrocampista

Frattesi, come detto, è uscito anzitempo dal campo a causa di un infortunio. Ma, secondo quanto riportato dal giornalista vicino alle cose di casa Inter, Pasquale Guarro, ci sono ottime notizie sia per Spalletti che per Simone Inzaghi. Infatti, per il centrocampista, si tratterebbe solamente di stanchezza accumulata. Quindi, nessun problema a livello fisico. Già dopo la partita, il giocatore, aveva confermato di essersi fermato in tempo. Ora è arrivata anche la conferma dallo staff medico della Nazionale. Per il prossimi impegno contro Israele, e per continuare la striscia iniziata con la Francia, Spalletti potrebbe pensare di puntare ancora sul nerazzurro. Un giocatore che con il ct, in Nazionale, sta davvero facendo molto bene soprattutto in termini di gol segnati.

Inzaghi lavora ad Appiano: tanti big a disposizione del tecnico nerazzurro

Inzaghi, intanto, lavora ad Appiano Gentile insieme ai calciatori che non sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Gli allenamenti agli ordini del tecnico, riprenderanno martedì. Inzaghi potrà usufruire di tanti big. Come si sa, Barella ha avuto un piccolo intervento al setto nasale che gli permetterà di recuperare tranquillamente a Milano. Poi, Sommer, ha rinunciato alla nazionale svizzero, così come Mkhitaryan a quella armena. Infine non sono stati convocati Acerbi, Darmian, de Vrij e Pavard. Dunque, questi elementi potranno riposare e acquisire la migliore condizione in attesa degli altri impegni contro Monza, Manchester City e Milan.