Inzaghi: “Champions? Affrontiamo grandi squadre”

Inzaghi, dopo il sorteggio della nuova versione della Champions League, ha parlato sul sito ufficiale della società nerazzurra, delle squadre che l’Inter dovrà affrontare. Otto partite per capire se ci sarà la possibilità di accedere direttamente agli ottavi di finale. Proprio su questo, il tecnico, si è concentrato, augurandosi che la squadra possa proseguire il percorso di maturazione calcistica anche in campo europeo.

Inzaghi: “Champions prestigiosa, affrontiamo grandi squadre”

Inzaghi, dunque, ha fatto il punto sulle partite che la squadra nerazzurra dovrà affrontare nella prima fase della nuova Champions League. I nerazzurri dovranno affrontare tante sfide complicate per cui servirà la massima attenzione e la massima concentrazione, curando ogni tipo di dettaglio.

Ecco le parole di Simone Inzaghi: “La Champions League è sempre una competizione prestigiosa dove noi vogliamo essere ancora protagonisti: abbiamo un calendario impegnativo ma, come in passato, siamo pronti ad affrontare queste grandi squadre. Lottare su campi difficili, negli ultimi anni, ci ha dato ancor di più la consapevolezza della nostra forza: abbiamo delle belle partite con squadre importanti e competitive ma sono certo che i miei ragazzi daranno tutto per dare continuità al nostro percorso”.

I nerazzurri e una prima parte di Champions complicata: tutte le partite

La squadra nerazzurra, dunque, avrà otto partite complicatissime per provare ad accedere agli ottavi di finale di Champions League. L’Inter, infatti, se la dovrà vedere contro il Manchester City, Arsenal, Lipsia, Bayer Leverkusen, Monaco, Stella Rossa, Young Boys e Sparta Praga. Sfide che vedranno anche trasferte in campi ostici che non andranno prese sotto gamba. I nerazzurri proveranno ad arrivare tra le prime otto per accedere direttamente agli ottavi di finale. Altrimenti, ci vorrà un altro turno ulteriore per capire se si potrà arrivare allo stesso punto delle prime otto. Inzaghi questo lo sa e dovrà fare in modo di preparare le partite in maniera perfetta.