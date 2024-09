Inter, sguardo ai giovani: c’è la coppia per il futuro

Inter che ha da poco concluso le sue operazioni in entrata ed in uscita con l’arrivo del difensore argentino classe 2003, Tomas Palacios. Ma tra le tante trattative portate avanti, ce ne sono state alcune in uscita molto interessanti e che hanno riguardato alcuni giovani. Si sa come i nerazzurri siano molto attenti ai loro profili del settore giovanile, ma ce ne sono due su cui l’attenzione in viale della Liberazione è molto alta, tanto da immaginare una futura coppia d’attacco.

Inter, il futuro è adesso: c’è già la coppia d’attacco del futuro?

Inter che guarda al futuro e guarda al futuro dei proprio giovani in prestito. Come detto, sono tanti i profili andati altrove per crescere e giocare minuti importanti e con continuità. Tra questi, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, ce ne sono due che promettono particolarmente bene. Il primo, lo conosciamo bene, è Valentin Carboni, in prestito al Marsiglia. Il secondo, è Francesco Pio Esposito, in prestito allo Spezia. Entrambi possono sbocciare, soprattutto perchè già nella passata stagione hanno avuto delle esperienze tra i grandi da sottoetà – essendo dei classe 2005. In viale della Liberazione si sfregano le mani e sono pronti a giurare che, se i due cresceranno nel modo giusto, è già pronta la coppia d’attacco del futuro.

Carboni ed Esposito, ma non solo: altri due giovani osservati

Se Carboni ed Esposito sono i due giocatori su cui i nerazzurri hanno maggiormente il mirino puntato, bisogna anche tenere d’occhio altri due nomi. Il primo lo si conosce bene, visto che si tratta di Giovanni Fabbian. Il ragazzo è stato acquistato per 5 milioni dal Bologna e può essere riacquistato con recompra. Oltre a giocare con continuità, sta facendo molto bene. L’altro, al momento infortunato, è un classe 2007 e sarà impegnato con la Primavera di Zanchetta. Si tratta di Matteo Cocchi che ha ben impressionato durante il precampionato. Si tratta di un terzino sinistro dotato di ottima corsa, ottima proiezione offensiva, ma anche di un grande piede. Vedremo se la crescita di questi giovani li porterà ad essere protagonisti con la maglia nerazzurra nel prossimo futuro.