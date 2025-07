Ultim’ora Ferrari, c’è il licenziamento improvviso | TERREMOTO NELLA SCUDERIA

Arriva una notizia clamorosa dalla Ferrari: per lui è arrivato il licenziamento improvviso

La stagione di Formula 1 in corso ha visto tantissime novità per quanto riguarda i piloti che hanno cambiato scuderia. Ma sicuramente, il trasferimento che ha portato a più curiosità è stato quello del pilota inglese Lewis Hamilton che è passato dalla Mercedes alla Ferrari. Un passaggio che ha entusiasmato tantissimo i tifosi del Cavallino rampante.

In tanti si sono anche chiesti come sarebbe stata la convivenza con un altro numero uno come Charles Leclerc. Nei fatti, il problema, ad oggi, non si è posto visto che la scuderia italiana non riesce a rendere la sua vettura competitiva e non riesce a spingersi oltre una certa soglia. Questo, nonostante la presenza di due piloti molto forti, ha causato tanto malcontento in loro.

Addirittura c’è chi vocifera di un addio a fine stagione di Leclerc, alla ricerca di nuovi stimoli e nuove opportunità di vittoria da altre parti, dopo tanto tempo nella scuderia italiana.

Intanto, arriva una notizia che interessa indirettamente anche la Ferrari. Infatti, per lui, è arrivato il licenziamento che causerà sicuramente uno sconquasso nella scuderia.

Ferrari, opportunità d’oro: arriva il licenziamento inaspettato

Arriva un vero e proprio terremoto in Formula 1 e che riguarda il licenziamento di un importante dirigente. Infatti, l’inglese Horner non sarà più alla RedBull. Una notizia che ha sicuramente incuriosito molti e che ha creato un profondo chiacchiericcio per quanto riguarda il suo futuro.

In molti, infatti, sostengono che la Ferrari si stia già muovendo per ingaggiarlo al posto di Vasseur che potrebbe andar via al termine della stagione. Una figura che ha contribuito a rendere grande la RedBull e che potrebbe portare miglioramenti alla Ferrari.

Ferrari, tantissimo da migliorare per competere con le altre

La Ferrari ha ancora veramente tanto da migliorare per partire alla pari con le altre scuderie. Oramai da parecchi anni la Rossa non riesce a vincere e questo sicuramente crea malcontento in tutto l’ambiente ferrarista.

Da errori grossolani di strategia fino ad una macchina che non riesce a spingersi oltre un certo limite. C’è davvero tanto da lavorare e da migliorare velocemente.