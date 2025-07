Alla fine ha deciso di rinnovare, c’è la firma per i bianconeri | C’E’ L’ANNUNCIO UFFICIALE

Il giocatore ha deciso di rimanere ancora in maglia bianconera rinnovando il suo contratto: è ufficiale

Tantissime società del nostro campionato hanno iniziato a programmare il mercato estivo in vista della prossima stagione. I vari dirigenti, infatti, stanno facendo le loro attente valutazioni per quanto riguarda i migliori profili tecnico-tattici. L’Inter, ad esempio, dovrà porre rimedio ai pesanti e grossolani errori commessi da Marotta e Ausilio nella scorsa stagione.

La società nerazzurra dovrà necessariamente iniziare una profonda opera di ricambio generazionale e di ringiovanimento della rosa. Il Napoli, dal canto suo, ha intenzione di creare il solco con le rivali e di aprire un ciclo vincente di vittorie. Dopo la vittoria del quarto scudetto e la permanenza di Antonio Conte, il club azzurro ha in programma un mercato molto importante.

Il Milan, invece, ha intenzione di riscattare la scorsa stagione e, per farlo, si è affidata alla guida del duo Tare-Allegri. Mentre la Juventus ha intenzione di ritornare a lottare per la vittoria dello scudetto.

Intanto, arriva la notizia ufficiale di un rinnovo di contratto con il club bianconero. Il giocatore ha deciso di proseguire la sua avventura ancora per le prossime stagioni.

Serie A, il giocatore ha deciso: rinnova con i bianconeri

La notizia era nell’aria, ma adesso è anche ufficiale: il difensore dell’Udinese, Kabasele, ha deciso di proseguire la sua avventura con la maglia bianconera rinnovando il suo rapporto contrattuale.

Il ragazzo ha raggiunto l’accordo con la società – che ha ufficializzato il tutto – per un’altra stagione. Dunque, il nuovo rapporto sarà fino al 30 giugno del 2026. Per i friulani è una buona notizia, dal momento che potranno pensare bene a come imbastire il futuro con lui per ancora un anno per evitare di perderlo a zero.

Udinese, il mercato passa da una cessione

La società friulana, dopo aver ceduto Bijol al Leeds per 22 milioni di euro, potrebbe cedere un altro pezzo pregiato della sua squadra. Infatti, da tempo si sentono voci in merito al futuro di Lorenzo Lucca.

L’attaccante sembra essere vicino al Napoli che però non ha affondato il colpo. Su di lui ci sono gli inserimenti del Milan, della Roma e dell’Atalanta.