CALCIOMERCATO LAZIO: Lotito sborsa i milioni | Ecco il tanto atteso colpo UFFICIALE

Claudio Lotito è pronto ad intervenire sul mercato ed è pronto con un colpo per la squadra biancoceleste

La stagione della Lazio è stata sicuramente da considerare dal doppio volto. Il club biancoceleste, infatti, aveva iniziato il campionato con un ritmo forsennato, avendo una grande continuità di risultati positivi ed arrivando addirittura a lottare per lo scudetto. Ma nella seconda parte della stagione le cose sono cambiate.

La condizione fisica, infatti, è peggiorata. Il mercato non ha regalato innesti di qualità e il rapporto tra tecnico e società si è logorato. Per questo, sono arrivati risultati opposti rispetto a quelli ottenuti nella prima metà della stagione. E, di fatti, la squadra biancoceleste è finita addirittura fuori da qualsiasi competizione europea.

Per questo si è deciso di dire addio a Marco Baroni e di riaccogliere in panchina l’ex Maurizio Sarri per provare a puntare nuovamente alla zona Europa.

Intanto, il presidente Claudio Lotito ha messo a segno un colpo per la squadra biancoceleste. E’ anche arrivato l’annuncio ufficiale da parte della società.

Lazio, arriva il colpo in attacco: è ufficiale

Claudio Lotito mette a segno un colpo di mercato per quanto riguarda la squadra femminile della Lazio. Infatti, in maglia biancoceleste, per rinforzare il reparto offensivo, è arrivata l’attaccante Nikola Karcezewska, il cui arrivo è stato anche ufficializzato dalla società.

Dopo l’arrivo in porta di Durante, è arrivata anche lei che ha già avuto grandi esperienze con grandi maglia come quelle di Bayer Leverkusen, Tottenham e Milan. Le biancocelesti puntano molto su di lei e sulla sua esperienza internazionale per migliorare ancora la loro classifica.

Lazio, ancora alle prese con l’indice di liquidità

Tornando alla squadra maschile, la situazione, per la Lazio, non è delle più floride. Infatti, la società biancoceleste è alle prese con l’indice di liquidità che ha sforato e che, quindi, non le consente di fare movimenti di mercato in entrata.

Il presidente Lotito ha già detto di non voler cedere i propri gioielli il che complica le cose e rischia davvero di far rimanere la squadra uguale a quella della passata stagione. Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.