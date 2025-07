TI VOGLIO QUI, ti aspetto alla Juve | Tudor ha scelto il NUOVO ATTACCANTE: che affare per la Vecchia Signora

Igor Tudor ha scelto il nuovo attaccante per la Juventus per completare il reparto per la prossima stagione

La stagione della Juventus è stata sicuramente molto sofferta. La squadra bianconera, dopo aver detto addio a Massimiliano Allegri, ha affidato la guida tecnica a Thiago Motta che veniva dal miracolo della qualificazione alla Champions League sulla panchina del Bologna. Ma con lui le cose non sono andate come sperato.

Infatti, il tecnico non è riuscito a dare la propria impronta alla squadra e non è riuscito nemmeno a legare con l’ambiente bianconero e con alcuni giocatori. Per questo, i risultati non sono arrivati e per lui c’è stato l’esonero. Al suo posto è arrivato Igor Tudor. Il tecnico croato è riuscito a portare la squadra in Champions League.

E la prossima stagione sarà ancora lui l’allenatore della squadra bianconera e con la società sta già programmando il mercato per la prossima stagione.

A tal proposito, l’ex difensore, ha fatto il nome di un profilo in particolare che lui vorrebbe in maglia bianconera per completare il reparto offensivo in vista della nuova stagione.

Juventus, Tudor ha scelto il nuovo attaccante

La Juventus torna sul mercato degli attaccanti dopo l’arrivo di Jonathan David e lo fa su una vecchia fiamma. I bianconeri, infatti, vorrebbero provare a portare a Torino l’attaccante del Borussia Dortmund, Adeyemi.

Il giocatore era stato cercato già la scorsa estate, ma con esito negativo. La società tedesca chiede una cifra di circa 45 milioni di euro per separarsi dal suo giocatore, ma i rapporti tra le parti sono buoni e si vuole capire se c’è del margine per poter smussare il prezzo.

Juventus, tutti gli obiettivi per il mercato estivo

La Juventus sta cercando i profili più adatti per rinforzare la rosa di Igor Tudor. Per quanto riguarda il reparto difensivo, i bianconeri vorrebbe trattare il giovane classe 2006, Giovanni Leoni.

In mezzo, il nuovo obiettivo è quello di Granit Xhaka, mentre nel reparto offensivo, molto dipenderà da cosa farà Dusan Vlahovic. Piace sempre molto Jadon Sancho, oltre alla possibilità di far ritornare Kolo Muani ritornato al PSG dopo il prestito per una stagione.