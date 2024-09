Inter, individuato il difensore a zero: ma 2 fattori da valutare

Inter che ha appena concluso la propria sessione di calciomercato. I nerazzurri, infatti, sono riusciti a portare a Milano, come nuovi innesti, giocatori del calibro di Taremi, Zielinski, Josep Martinez e Palacios. L’obiettivo era quello di consegnare a Simone Inzaghi una coppia per ogni ruolo, oltre a provare ad iniziare a svecchiare un po’ la rosa. Intanto, per il 2025, c’è un profilo a zero che piace tantissimo per la difesa, ma il suo arrivo dipende da due fattori in particolare.

Inter, occhi su Tah: bisognerà capire la posizione di Oaktree

Inter che, dunque, guarda già al futuro e sta iniziando a programmare la prossima campagna di rafforzamento. Come si sa, la rosa nerazzurra avrà bisogno di almeno un difensore centrale visto che uno o entrambi tra Acerbi e de Vrij partiranno vista la scadenza di contratto. E il giocatore che piace di più in quel ruolo è Tah del Bayer Leverkusen. Il giocatore classe 1996, a giugno, avrà 29 anni. Per questo andrà valutata la posizione di Oaktree che, per un giocatore dall’età simile come Hermoso, questa estate, ha impedito di imbastire ogni tipo di trattativa. Insomma, una variabile di non poco conto. Ma c’è un ulteriore aspetta che dovrà essere considerato.

Per non solo i nerazzurri: una big d’Europa spinge per l’affare a zero

La squadra nerazzurra, dunque, non è l’unica che compete per avere Tah. Infatti, anche il Bayern Monaco è attento sul giocatore e potrebbe far pesare in maniera piuttosto importante la propria capacità economica. Oaktree a parte, l’unico modo che avrebbero i nerazzurri di convincere il ragazzo, sarebbe quello di parlargli del progetto vincente e dei risultati ottenuti in questi anni in Italia e in Europa. In caso contrario, ci si concentrerà su altri elementi che possano sostituire uno dei due difensori che, come detto sopra, andranno in scadenza di contratto.