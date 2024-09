Marotta punta i parametri zero: quanti nomi per il 2025

Marotta, da sempre, è conosciuto per essere un dirigente molto bravo a lavorare con i parametri zero. In ogni sua esperienza professionale, soprattutto in quelle con Juventus e Inter, l’acquisto di giocatori svincolati è stato sempre un fattore caratteristico, ma, aldilà di tutto, vincente. E anche la prossima estate potrebbe essere caratterizzata da questo modo di muoversi. Il dirigente, infatti, ha in mente qualche nome che potrebbe essere utile alla causa nerazzurra.

Marotta ci riprova: quanti profili valutati a parametro zero!

Marotta, dunque, comincia con la fase di programmazione del prossimo mercato, andando a valutare tutti i profili che possano fare al caso della squadra di Simone Inzaghi. In primo luogo, si penserà a rinforzare la difesa. E in questo senso ci sono tanti elementi molto interessanti tra i prossimi svincolati. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il presidente e CEO Sport nerazzurro sta valutando le posizioni di Boscagli del PSV Eindoven, di Solet del Salisburgo e di Doekhi dell’Union Berlino. Tutti giocatori che, in passato, per un motivo o per un altro sono già stati valutati. Occhio anche al ruolo di terzo di destra, dove è spuntato il nome del talento dell’Ajax, Rensch. Infine, il reparto avanzato. In questo caso, il profilo più gettonato è quello di Jonathan David del Lille. Ma su di lui ci sono anche gli occhi della Juventus.

Inter, quanti arrivi a parametro zero: la fortuna dei nerazzurri

In casa nerazzurra, però, sono veramente tanti i calciatori arrivati a parametro zero. Quest’estate sono stati ufficializzati sia Zielinski che Taremi. Ma in passato altre operazioni hanno fatto la fortuna dell’Inter. Pensiamo, ad esempio, ad Hakan Calhanoglu svincolatosi dal Milan. Oppure a Mkhitaryan, andato via a zero dalla Roma. Per non dimenticare, in passato, anche gli arrivi di de Vrij dalla Lazio e di Marcus Thuram dal Borussia Monchengladbach, oltre a quello di Onana, poi andato al Manchester United.