Oaktree, nuovi soldi provenienti dalla Champions!

Oaktree – In questa sessione di mercato la dirigenza nerazzurra è dovuta sottostare alle direttive di Oaktree. Pochi i nuovi nomi arrivati a Milano, forse senza le linee guida della proprietà sarebbero stati di più. Per Oaktree infatti la dirigenza doveva tentare l’acquisto soltanto di giovani atleti, in grado di crescere in maglia nerazzurra. La proprietà ha poi resistito alla tentazione di cedere qualche grosso nome della rosa nerazzurra così da far cassa. La squadra è rimasta pressoché invariata rispetto a quella della scorsa stagione. Adesso per la proprietà è arrivato il momento di incassare da altre fonti.

Oaktree, ben 54 milioni in arrivo

La partecipazione alla nuova edizione della Uefa Champions League porterà grandi incassi per la proprietà americana. Si parla di ben 54 milioni di euro, l’Inter sarà la squadra italiana a guadagnare di più dalla partecipazione alla competizione. Ma da dove provengono questi soldi? Buona parte vengono dati ai club per la partecipazione alla competizione, 18,6 milioni di euro che andranno nelle casse di tutti i club italiani. Il resto arriva dal market pool e dalla posizione nel ranking Uefa. Indubbiamente un’ottima notizia per la proprietà americana e per la dirigenza nerazzurra.

Non finisce qui, più avanti si andrà maggiori saranno i guadagni!

Com’è facile intuire, chi proseguirà nella competizione avrà diritto a ulteriori guadagni forniti dal Uefa. I club percepiranno più di 2 milioni euro soltanto per una vittoria nella competizione e 700 mila euro per un eventuale pareggio. Per chi supererà il turno invece ci saranno: 11 milioni per chi raggiungerà gli ottavi, 12,5 milioni per chi raggiungerà i quarti, 15 milioni per chi arriverà in semifinale, 18,5 milioni per la finalista e ben 25 milioni per i campioni d’Europa. Questi sono dettagli che rendono la competizione ancora più ambita per i club europei. Questi guadagni derivano principalmente dalla versione del nuovo format della competizione, nato secondo molti per contrastare l’idea della Superlega.