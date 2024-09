Barella, ottime notizie: una cosa non sarà necessaria

Barella si è operato al setto nasale e, come oramai si sa, ha dovuto saltare gli impegni con la Nazionale di Luciano Spalletti. Il centrocampista nerazzurro non ha voluto rischiare e vuole recuperare in maniera cauta. I tempi stimati sono di circa due settimane che il ragazzo trascorrerà ad Appiano Gentile con i compagni rimasti. Intanto, arrivano per lui ottime notizie per quanto riguarda la breve convalescenza.

Barella e l’intervento al setto nasale: una cosa non sarà necessaria

Barella potrà recuperare tranquillamente e senza affanni dal piccolo intervento al setto nasale. Il giocatore, visti i tre giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi alla squadra, tornerà martedì alla Pinetina per allenarsi insieme ai compagni di squadra non convocati dalle rispettive nazionali. Intanto, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro può esultare in vista dei prossimi impegni. Il giocatore non dovrà nemmeno indossare una mascherina protettiva. Quindi, sarà nel pieno della condizione e potrà aiutare i compagni di squadra a vincere le prossime partite. Una notizia ottima sicuramente per un giocatore diventato imprescindibile per tutto lo staff tecnico interista e per la squadra.

Inter, quanti big rimasti ad Appiano per la pausa della nazionali!

Ma per l’Inter, il centrocampista sardo, non è l’unico elemento rimasto a Milano. Infatti, tantissimi sono i big della rosa di Inzaghi che non sono stati convocati – per ragioni differenti – per gli impegni con le rispettive nazionali. Sommer, per esempio, ha deciso di lasciare la Svizzera e di concentrarsi esclusivamente sul nerazzurro. Pavard, dopo la lite post-Europeo con Deschamps, è stato tenuto fuori. Così come sono rimasti a casa Acerbi, Darmian e de Vrij. Anche Mkhitaryan ha da tempo deciso di abbandonare gli impegni con la nazionale e di concentrarsi su quelli con il club. Insomma, Inzaghi potrà lavorare al meglio per i prossimi impegni contro Monza, Manchester City e Milan.