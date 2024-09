Morata punge l’Inter: “Non vedo l’ora di segnare al derby”

Morata, nuovo attaccante del Milan, scalda già il clima derby. Tra due giornate di campionato, la Serie A, prevede la presenza della stracittadina della Madonnina. Una partita che sarà importante per entrambe le squadre per provare a raggiungere i propri obiettivi. Proprio per questo, l’attaccante spagnolo, carica l’ambiente e sfida apertamente la squadra di Simone Inzaghi. Ecco le sue parole in una lunga intervista a Sky Sport.

Morata scalda il derby: “Non vedo l’ora di segnare e rendere i milanisti orgogliosi”

Morata, dunque, senza paura lancia la sfida alla squadra nerazzurra in vista del prossimo derby. L’attaccante spagnolo vuole incidere e regalare una gioia ai tifosi milanisti. Proprio di questo, ha parlato il giocatore.

Ecco le parole di Alvaro Morata: “Non vedo l’ora di giocare il derby. Adesso posso dirlo per la prima volta: sono venuto a San Siro per vedere un paio di derby da tifoso, con il mio cappellino e gli occhiali neri, nessuno si è reso conto di me. Volevo respirare quella atmosfera, anche da fuori ti rendi conto di quanto valga questa partita, non vedo l’ora di provare l’esperienza di segnare in un derby e vincerlo, per fare sentire i milanisti orgogliosi”.

Lo spagnolo, poi, ha continuato: “L’Inter è molto competitiva, ha una grande squadra, bisogna giocare con il cuore. Puoi anche sbagliare un passaggio o un’occasione, ma devi dare tutto in campo, devi avere fame in un derby, questo non si può sbagliare”.

Inzaghi si prepara al derby, ma prima altri due impegni

Simone Inzaghi si prepara man mano al derby. Ma prima della stracittadina, i nerazzurri hanno altri due impegni altrettanto importanti. Il primo, fuoricasa, contro il Monza dell’ex rossonero, Alessandro Nesta. Poi, il complicatissimo esordio in Champions League contro il Manchester City in quella che è la riproposizione della finale di due stagioni fa. Insomma, un calendario molto fitto in cui i nerazzurri vogliono provare a dire la loro e a regalare altre gioie ai propri tifosi.