Sabatini: “Inter-Atalanta? Non ho mai visto…”

Sabatini è tornato a parlare della squadra nerazzurra e del gioco espresso dagli uomini di Simone Inzaghi nella partita vinta per 4-0 contro l’Atalanta. Uno spettacolo che è rimasto negli occhi di tutti e ha colpito parecchi addetti ai lavori. Il giornalista, inoltre, ha parlato anche di qualche singolo che, in questo momento, si sta vedendo un po’ meno in campo, ma che a suo avviso darà sicuramente il proprio contributo.

Sabatini: “Inter, che riserve! Carlos Augusto nel giro della nazionale brasiliana”

Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato di alcuni singoli giocatori nerazzurri che, fino a questo momento, non hanno trovato molto spazio per motivi differenti, ma che per valore non faranno sentire la mancanza dei titolari. Non solo, ma ad avviso del giornalista, Inzaghi può contare addirittura su due squadre.

Ecco le parole di Sabatini: “Buchanan è stato sostituito da Palacios. L’Inter ha spostato Carlos Augusto come vice-Dimarco e ha preso Palacios come alternativa a Bastoni. Buchanan l’anno scorso è stato il quinto uomo di fascia, è un ottimo giocatore e si rivelerà un buon investimento. Si farà vedere. Augusto può fare sia esterno che braccetto, non per caso lui è sempre nell’orbita della Nazionale brasiliana”.

Il giornalista ha continuato: “Io non ho mai visto l’Inter giocare così bene”

Sabatini, poi, ha continuato parlando del gioco della squadra nerazzurra: “L’Inter ha due squadre, non voglio sminuire il lavoro di Inzaghi e vado oltre. Il lavoro di Inzaghi è evidente ed è in crescita rispetto all’inizio della sua avventura all’Inter. Come ho visto giocare l’Inter contro l’Atalanta non l’ho mai vista. Questa è stata la miglior partita dei nerazzurri della storia di Simone Inzaghi da allenatore. Una serie di passaggi e trame tra i giocatori che significa armonia tattica e di schemi trovata. I giocatori sanno cosa fare, dove correre, è un gruppo inoltre che va d’accordo”.