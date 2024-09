Inter, per Padovan nettamente la più forte

Inter – Il giornalista Giancarlo Padovan, ex presidente della Divisione Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, è stato intervistato oggi da InterNews24. Padovan si è espresso si è espresso in generale sul campionato italiano, sottolineando come sia strano che dopo sole 3 giornate non ci sia neanche una squadra a punteggio pieno. Secondo lui il campionato vero e proprio inizierà da dopo la pausa per le nazionali. Il giornalista ha poi riferito i nomi dei possibili favoriti per la vittoria finale.

Padovan: “L’Inter per me è davanti a tutte!”

Padovan ha affermato che nonostante l’inciampo arrivato con il pareggio di Genova i nerazzurri siano di gran lunga la squadra più forte in Serie A. Nello specifico le parole del gionalista: “Per quanto riguarda le squadre più attrezzate, mi pare evidente che, anche in queste prime 3 giornate – a parte il pareggio di Genova – l’Inter sia nettamente la più forte. Lo è per organico, per qualità di giocatori che scendono in campo, nell’organizzazione di gioco. È la squadra che produce di più a livello di conclusioni. Tutte queste ragioni pongono l’Inter per me davanti a tutte”. I complimenti di Padovan non possono far altro che far piacere ai tifosi nerazzurri, tranne per i più scaramantici.

“Thuram veniva da un pessimo europeo!”

Interrogato poi su Marcus Thuram e il suo sorprendente inizio di stagione il giornalista ha affermato che sì, effettivamente il giocatore è partito alla grande con tanta voglia di dimostrare, ma che sia frutto del pessimo europeo del francese. Marcus infatti ha avuto un europeo sicuramente non degno di nota, decisamente sottotono rispetto al finale di stagione. Secondo Padovan la ragione del suo inizio di stagione scoppiettante sta proprio nel senso di rivalsa dell’attaccante. Più nello specifico nelle intenzioni di voler dimostrare di non essere quello che abbiamo visto durante la competizione in Germania.