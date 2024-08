Sabatini: “Inter, scudetto non per forza, ma…”

Sabatini ha fatto una propria analisi in merito al club nerazzurro e al suo ruolo all’interno del campionato appena cominciato. La squadra nerazzurra di Simone Inzaghi, nei primi due turni, ha ottenuto un punto per il pareggio contro il Genoa per 2-2, e tre punti grazie alla vittoria contro il Lecce per 2-0. Intanto, il giornalista, dice la sua sulla squadra nerazzurra e la favorita per la vittoria del tricolore.

Sabatini: “Inter? Non obbligata allo scudetto, ma è la più forte”

Sabatini, dunque, ha parlato dell’Inter e di quello che è il proprio ruolo all’interno del campionato. Per il giornalista, i nerazzurri non hanno l’obbligo di vincere, ma, di fatto, rimangono la squadra più forte rispetto a quelle rivali.

Ecco le parole di Sabatini: “Nessuno sta dicendo che l’Inter deve vincere lo scudetto per forza, tutti stanno dicendo che l’Inter è la più forte. Non deve vincere per forza ma è più forte degli altri. Che poi ci possano essere buone performance da parte dell’Atalanta, dalla Juventus se completa la rivoluzione e sulla carta dal Milan e perfino dal Napoli, quello sì. Se dobbiamo dire adesso qual è la squadra più forte è l’Inter”.

Inter, la volontà è vincere: ma non bisogna fare un errore già commesso in passato

I nerazzurri, sicuramente, hanno la volontà di portare a casa il bis consecutivo per quanto riguarda lo scudetto. Questo traguardo, alla Milano nerazzurra, manca da ben 14 anni. Quello che non deve fare la squadra di Inzaghi è lo stesso errore commesso tre anni fa. Ovvero, sentirsi forti dello scudetto vinto l’anno precedente e perdere troppi punti per strada, spianando la squadra, magari, a squadre meno forti che le hanno soffiato l’obiettivo. Per questo, ad Appiano, Inzaghi sta martellando proprio su questo aspetto e i giocatori dovranno assimilarlo per avere la stessa fame della passata stagione.