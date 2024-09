Martinez, potrebbe essere arrivato il momento dell’esordio!

Martinez – Tra i pochissimi acquisti fatti dai nerazzurri quest’estate spicca senza dubbio quello di Josep Martinez. Il portiere spagnolo è stato acquistato dai nerazzurri per 13,5 più bonus, che hanno portato il costo della trattativa attorno ai 15 milioni. L’ex Genoa non ha ancora avuto occasione per difendere la porta nerazzurra in nessuna occasione ufficiale, ma presto potrebbe arrivare il suo momento

Martinez, contro il Monza potrebbe prendere il posto di Sommer

Difficile pensare che i nerazzurri abbiano speso ben 15 milioni di euro per un semplice vice-Sommer. Per Martinez potrebbe esserci la possibilità di giocare più di qualche partita in questa stagione. La prima occasione potrebbe arrivare domenica prossima con la partita contro il Monza. Secondo Il Corriere dello Sport, l’acquisto di Martinez sarebbe maggiormente orientato per il futuro dell’Inter, quindi potremmo vederlo nei pali dalla prossima stagione. Ma i nerazzurri non vorranno fargli trascorrere una stagione ai margini. Questo si traduce con l’altra probabilità che Martinez possa difendere la porta nerazzurra in più di qualche occasione già da quest’anno. La prima data disponibile sarebbe proprio domenica 15 settembre durante Monza-Inter. Inzaghi è stato uno dei principali sostenitori dell’acquisto del portiere spagnolo. Il mister è rimasto decisamente colpito dalle capacità di Martinez nel partecipare al gioco della squadra per assistere la ripartenza dell’azione.

Inzaghi verso il turnover obbligato

La questione è questa, l’Inter affronterà il Monza soltanto 72 ore prima dal dover scender in campo a Manchester contro i Citizien. Questo orienterebbe Simone Inzaghi a decidere di far giocare qualche riserva in più fin dal primo minuto. Quindi, oltre che Josep Martinez i tifosi potrebbero vedere in campo da titolari anche Frattesi, Asllani, Zielinski e Dumfries. Un centrocampo completamente diverso rispetto a quello delle ultime partite. Sapevamo che il fittissimo calendario nerazzurro avrebbe portato spesso al turnover, Simone Inzaghi darà fiducia a ognuno dei componenti della sua rosa.