Mauro, abbiamo bisogno di te | ICARDI TORNA IN SERIE A: firma immediatamente dopo il Mondiale per Club

Mauro Icardi potrebbe tornare in Serie A nella prossima stagione: annuncio dopo il Mondiale per Club?

Tantissime squadre di Serie A stanno iniziando a programmare il futuro in vista della prossima stagione. Infatti, i vari dirigenti, hanno intenzione di rendere ancora più competitive le proprie rose in modo tale da riuscire a raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali. L’Inter, ad esempio, dovrà necessariamente ringiovanire la rosa come ordinato da Oaktree.

Il Napoli vuole consolidare una rosa già di per sè forte per poter lottare anche in Europa visto il ritorno in Champions League. La Juventus ha intenzione di avvicinarsi ancora di più alle prime della classe, sempre tenendo d’occhio il bilancio che in questo momento ha un passivo veramente molto pesante.

Il Milan ha intenzione di fare una vera e propria rivoluzione che riguarda il reparto difensivo ed il centrocampo. Infatti, piacciono molto Pietro Comuzzo della Fiorentina e Antonio Silva del Benfica, oltre a Samuele Ricci del Torino in mezzo la cui trattativa sembra in dirittura d’arrivo.

Intanto, potrebbe esserci un grande ritorno in Serie A. Infatti, Mauro Icardi potrebbe vestire la maglia di una big del nostro campionato nella prossima stagione.

Icardi, ritorno in Serie A? Una big lo punta

Mauro Icardi ha intenzione di ritornare in Serie A. Il centravanti del Galatasaray, in questo momento, è fuori a causa della rottura del crociato e tornerà solamente nella prossima stagione. Una big di Serie A è molto interessata a lui.

Infatti, la Roma, sta sondando il terreno per lui visto che, fino a questo momento, la stagione di Dobvyk ha avuto molti alti e bassi. La società giallorossa vuole avere un attaccante capace di arrivare agevolmente in doppia cifra e in grado di essere freddo in zona gol.

Roma, tutto passa dalla scelta del nuovo allenatore

La Roma deve ancora scegliere il nuovo allenatore. Infatti, la società giallorossa ha intenzione di puntare su un grande tecnico per provare a ritornare stabilmente in Champions League.

In questo momento, i profili preferiti sono quelli di Massimiliano Allegri, Stefano Pioli, Maurizio Sarri e Vincenzo Montella che ad oggi rimanere il favorito per allenare i giallorossi.