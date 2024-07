Sommer numero uno, ma su Martinez si dice che…

Sommer, nella prossima stagione, sarà ancora il portiere titolare dell’Inter. La conferma è arrivata dallo stesso Simone Inzaghi nella conferenza stampa di presentazione della nuova stagione. Il portiere svizzero, autore di una grande stagione l’anno scorso, non è in discussione e coprirà ancora in maniera preponderante la porta nerazzurra. Ma in questi giorni di preparazione ad Appiano Gentile, lo staff tecnico sta avendo modo di vedere all’opera anche Josep Martinez.

Sommer-Martinez, dualismo in porta: quest’anno lo svizzero titolare

Sommer è arrivato l’anno scorso dal Bayern Monaco tra tante diffidenze, ma ha dimostrato di essere ancora un grande portiere. Ma vista l’età avanzata, i nerazzurri si sono voluti cautelare con un elemento più giovane pronto a raccoglierne l’eredità in futuro. Martinez ha risposto alle caratteristiche che si cercavano. Il portiere svizzero, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà ancora il titolare per far da chioccia allo spagnolo. Ma l’ex Genoa sta stupendo tutti per capacità di stare tra i pali e per l’abilità di giocare con i piedi. L’anno prossimo potrebbe esserci l’avvicendamento, con Martinez che potrebbe essere assoluto protagonista della porta interista.

Martinez stupisce tutti: ecco perchè l’Inter ha deciso di investire su di lui

Josep Martinez, quindi, sta stupendo tutti e in questa stagione cercherà di mettere in difficoltà Simone Inzaghi per giocare quante più partite possibili. Si sa come il tecnico nerazzurro ricerchi dei portieri bravi a giocare con i piedi. E Martinez risponde a questa caratteristica. Si sa come l’Inter, dalla scorsa stagione, abbia deciso di avere meno possesso palla, ma più verticalità nel proprio gioco. E avere un portiere capace di essere il primo regista, sicuramente è un fattore che fa la differenza. Per lui, l’Inter, ha fatto un investimento molto importante, investendo 13 milioni di euro più ulteriori 2 di bonus. Un acquisto importante sia per il presente, che per il futuro.