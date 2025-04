Inter, c’è la FIRMA FINO AL 2030 | E’ UFFICIALE: gioia immensa per Simone Inzaghi

Arriva la firma del giocatore fino al 2030: Simone Inzaghi può contare su una nuova pedina per la sua Inter

L’Inter, oramai da parecchi mesi, ha già iniziato a programmare il prossimo futuro andando a valutare i migliori profili per quanto riguarda il prossimo mercato estivo. Infatti, Marotta, Ausilio e Baccin vogliono rimediare agli errori compiuti la scorsa estate e vogliono regalare a Simone Inzaghi una rosa che possa essere molto competitiva in campionato ed in Champions League.

Ma, per farlo, la dirigenza nerazzurra, dovrà sottostare ad alcuni diktat della nuova proprietà di Oaktree. Infatti, il fondo statunitense, ha intenzione di abbassare l’età media della rosa, di abbassare il costo totale della squadra e di abbassare il monte ingaggi che, in questo momento, rappresenta il più elevato dell’intera Serie A.

A Milano, per il Mondiale per Club, arriverà il primo rinforzo ufficiale, ovvero il centrocampista Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni di euro più 2 milioni di bonus.

Intanto, è vicinissimo l’accordo anche per quanto riguarda un altro giocatore che potrebbe far parte della rosa nerazzurra. C’è l’accordo fino al 2030. Grande gioia per Simone Inzaghi.

Inter, accordo fino al 2030: gioia immensa per Simone Inzaghi

L’Inter è vicina a mettere a segno un altro colpo di mercato per la prossima estate. Si tratta dell’esterno del Marsiglia, Luis Henrique. Stando a quanto riportato dalla testata francese Footmercato, i nerazzurri avrebbero trovato l’accordo con il giocatore.

Per lui sarebbe stato trovato un accordo per un contratto fino al 2030, ma bisognerà ancora trovare la quadra con la società francese, con cui la forbice è di 10 milioni. 35 milioni la richiesta del Marsiglia, 25 l’offerta dei nerazzurri.

Inter, tanto da fare sul mercato estivo

L’Inter, intanto, dovrà fare davvero molto per quanto riguarda il mercato estivo. Infatti, la difesa sarà sicuramente un reparto da rinforzare con un giocatore giovane che possa essere capace anche di fare il titolare.

In mezzo, bisognerà pensare al dopo-Mkhitaryan che potrebbe salutare, oltre ad almeno due attaccanti che possano avere delle caratteristiche tecnico-tattiche differenti rispetto a quelle presenti attualmente in rosa. Insomma, c’è ancora molto da lavorare per provare a non commettere gli stessi errori della scorsa estate.