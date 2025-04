Vieira in una big di Serie A | Contatto per la prossima stagione: annuncio UFFICIALE

Patrick Vieira potrebbe lasciare il Genoa al termine della stagione dopo un grandissimo campionato fatto

Nella prossima stagione di Serie A, tantissimi potrebbero essere i cambiamenti per quanto riguarda le panchine di tante squadre. Ad esempio l’Inter che, se non dovesse portare a Milano almeno un trofeo tra il campionato e la Champions League, potrebbe decidere di separare le strade da Simone Inzaghi.

Occhio anche alla Roma che dovrà mettersi alla ricerca del dopo Ranieri il quale ha annunciato che si ritirerà dalla carriera da allenatore. L’Atalanta, se davvero Gasperini lasciasse a fine stagione, ha già nel mirino tre nomi come Thiago Motta, Maurizio Sarri e Roberto Mancini per la prossima stagione.

La Juventus sogna Gasperini o Conte se Tudor non dovesse arrivare in Champions League, così come il Milan ha nel mirino Allegri, De Zerbi e lo stesso Conte che è vicino a vincere lo scudetto con il Napoli.

Intanto, una delle grandi sorprese della stagione è stata Patrick Vieira. Il tecnico francese ha portato il Genoa ad una grandissima ed insperata salvezza e potrebbe andare in una big.

Vieira via dal Genoa? Le sue parole sul futuro

Patrick Vieira, dopo il grandissimo campionato, potrebbe lasciare la panchina del Genoa. Il tecnico francese ha fatto sì che tante squadre abbiano messo gli occhi su di lui in vista dell’estate. E, a tal proposito, lo stesso Vieira ha parlato del suo futuro.

Ecco le sue parole: “Voi mi conoscete bene: ora è importante non perdere il focus sul nostro obiettivo. E’ la cosa più importante. Abbiamo un presidente che ha fatto investimenti importanti per la società affinchè la squadra rimanga in Serie A. I nostri tifosi ci sono rimasti sempre affianco”.

Vieira, una big di Serie A pronta a fiondarsi su di lui

Patrick Vieira, nonostante le parole che hanno glissato sul suo futuro, è molto stimato in Serie A ed una big è pronta a fare un sondaggio per lui. Si tratta della Roma che entro fine stagione dovrà scegliere il prossimo allenatore.

Per i giallorossi, oltre al francese, ci sono altri profili come Massimiliano Allegri, Stefano Pioli e Vincenzo Montella.